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CHP’nin Kuruluşunun 96. yıl dönümü Malatya’da kutlandı

Cumhuriyet Halk Partisi’nin kuruluşunun 96.

09 Eylül 2019 Pazartesi 13:38
CHP’nin Kuruluşunun 96. yıl dönümü Malatya’da kutlandı

Cumhuriyet Halk Partisi’nin kuruluşunun 96. yıl dönümü dolayısıyla Malatya İl Başkanlığı tarafından Atatürk ve İsmet İnönü Anıtlarına çelenk sunuldu.


İlk olarak Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen tören, İstiklal Marşı’nın okunması ve saygı duruşuyla başladı. Daha sonra konuşan CHP Malatya İl Baskan Yardımcısı Mehmet Erdem Uzunoğlu, "Bugün Cumhuriyet Halk Partisinin 96. kuruluş yıl dönümü. Cumhuriyet Halk Partisinin Kuvayi Milliyeden Anadolu Müdafa-i Hukuk Cemiyetinin devamı olarak 9 Eylül 1923’te ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulmuş, Cumhuriyet’in kurulmasında devrimlerin gerçekleşmesinde çok önemli roller üstlenmiş, bu ülkede çok partili sisteme geçerek demokrasiyi getirmiş bir siyasi partisidir. 96 yıldır bu ülke de demokrasi mücadelesini sürdürmektedir” dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ise törende yaptığı konuşmada, partilerinin 96. kuruluş yıl dönümünü kutlamaktan büyük onur duyduğunu belirterek, "Türkiye bugün bu noktaya geldiyse Cumhuriyet Halk Partisi’nin attığı temeller ve harçların önemi büyüktür. Bugün bölgemize, yanı başımızdaki ülkelere baktığımız zaman cumhuriyetin, Cumhuriyet Halk Partisi’nin ne kadar önemli olduğunu görüyoruz" ifadelerini kullandı. Cumhuriyet Halk Partisi’nin kuruluş felsefesini koruyarak Türkiye’de emperyalistlerin yer almaması için uğraş verdiğini kaydeden Ağbaba, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye’nin bağımsızlığını, varlığını ve bütünlüğünü savunmuştur. Düşünün ki birileri 1 Mart Tezkeresi’nde birileri Amerika’nın kuyruğuna yapışıp, peşinden giderken, Cumhuriyet Halk Partisi emperyalistlerin Türkiye’de var olmaması için 1 Mart Tezkeresi’nin çıkmamasını sağlamıştır. Yine İsrail devletinin mayınlı arazileri temizleme adı altında Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin onlara peşkeş çekilmesine Cumhuriyet Halk Partisi izin vermemiştir. Tarihi 12 Eylül 2010 referandumunu herkes aklında tutsun. 12 Eylül 2010 referandumunda herkese her şeye rağmen tek başına, bir başına Cumhuriyet Halk Partisi hukuku, cumhuriyeti savunmuştur. Savunmaktan geri kalmamıştır, bundan sonrada saldırılar ne olursa olsun cumhuriyeti korumak, bu ülkede hukuku egemen kılmak için her bir üyemizden genel başkanımıza kadar mücadelemiz devam edecektir" ifadelerini kullandı.


Ağbaba, İsmet İnönü’nün hem Türkiye hem de Malatya için önemli olduğunu ifade ederek,” Beli birileri kendi tarihini yazmaya çalışıyor. Türkiye tarihini unutturmaya çalışıyor ama İsmet İnönü’nün yaptıklarını paylaşmak istiyorum. O genç yaşta eşini İstanbul’da bırakarak Kurtuluş Savaşı’na katılmıştır ve daha öncede birçok cephede görev yapmıştır” şeklinde konuştu.


Atatürk Anıtı’nın önündeki törenin ardından CHP’liler 15 Temmuz Millet Meydanında bulunan İsmet İnönü Anıtı’na da çelenk bırakıldı.

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 13:38
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