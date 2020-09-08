  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel CHP'nin kuruluş yıl dönümü etkinliklerinde sıkı pandemi önlemleri uygulanacak
Aktüel

CHP'nin kuruluş yıl dönümü etkinliklerinde sıkı pandemi önlemleri uygulanacak

Yeniakit Publisher
2020-09-08 10:54:02 -
CHP'nin kuruluş yıl dönümü etkinliklerinde sıkı pandemi önlemleri uygulanacak

ANKARA (AA) - Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 97. kuruluş yıl dönümü, pandemi nedeniyle sıkı önlemler altında kutlanacak.

CHP'den yapılan yazılı açıklamada, CHP'nin 97. kuruluş yıl dönümünün son günlerde riski artan, ivmelenen pandemi koşulları ve halkın sağlığına dönük endişeler nedeniyle güçlü önlemlerle gerçekleştirileceği bildirildi.

Bu kapsamda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki heyetin, yarın sabah 09.30'da Anıtkabir'de CHP'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve partinin ikinci genel başkanı İsmet İnönü'nün mezarına çelenk bırakacağı aktarıldı.

Kılıçdaroğlu'nun, saat 11.30'da ise Milli Egemenliğin 100. yılı şerefine düzenlenen resim, şiir ve beste yarışmalarının ödül sahipleriyle internet ortamında bir araya geleceği vurgulandı. Kılıçdaroğlu'nun ödül sahipleriyle görüşmesinin sosyal medya ve televizyonlardan canlı yayınlanacağı da belirtildi.

Açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin Yüce Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çizdiği yolda, gösterdiği hedefe doğru olan mücadelesinin 97. yıl dönümünün pandemi koşullarına uygun biçimde büyük bir coşkuyla kutlanacağı" kaydedildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Eşinin amcası cinsel organını gösterdi! Genç kadın taciz anını paylaşıp isyan etti
Gündem

Eşinin amcası cinsel organını gösterdi! Genç kadın taciz anını paylaşıp isyan etti

Eşinin amcası tarafından tehdit ve taciz edildiğini söyleyen 22 yaşındaki Gökçen Ocak, şahsın kendisine cinsel organını gösterdiği anları pa..
Meral Akşener'e sert çıktı: Bunu da konuşacak mısınız?
Gündem

Meral Akşener'e sert çıktı: Bunu da konuşacak mısınız?

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, HDP'nin terör tutuklusu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'la kahvaltı edebileceği mesajını..
Onlarca hükümet yetkilisi ve askere idam cezası verdiler
Dünya

Onlarca hükümet yetkilisi ve askere idam cezası verdiler

Yemen'de İran'ın desteklediği Husilere bağlı sözde mahkeme, Suudi Arabistan'a yardım etmek ile suçlanan 109 hükümet yetkilisi ile asker hakk..
Satılık 2015 model Audi A4
Satılık 2015 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı