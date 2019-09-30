CHP'nin konferansında bir skandal daha!

CHP tarafından "Suriye'de Barışa Açılan Kapı" teması ile gerçekleştirilen Uluslararası Suriye Konferansı'nın sonuç bildirgesi yayımlandı.

Bildirgede, terörle mücadeleye dair ifadeler dikkat çekti. Söz konusu metinde, Suriye’de yürütülmesi gereken terörle mücadele, "Suriye'de Birleşmiş Milletler (BM) kararlarıyla terör örgütü olarak ilan edilen örgütlere karşı küresel ölçekte iş birliği gerektiğine işaret edilmiştir" ifadeleriyle yer aldı.

Terör örgütü PKK’nın Suriye kolu olan PYD, YPG, SDG ve türevleri ise kapsam dışı bırakıldı.

BM'nin terör listesinde PYD yok

Türkiye’nin tüm girişimlerine rağmen çifte standartlı tutumunu sürdüren Birleşmiş Milletler, terör örgütü PYD’yi "terör listesi"ne almadı.

Türkiye’nin, başına 4 milyon TL ödül koyarak kırmızı listeye aldığı terörist Ferhat Abdi Şahin, BM yetkilisi Gamba ile masaya oturup anlaşma yaptı.

Hatta kapalı kapılar ardında gizli bir toplantı gerçekleştiren BM yetkilileri, eli kanlı teröristlerle masaya oturup sözde bir anlaşma imzaladı. Uluslararası örgütün, azılı teröristleri meşrulaştırmaya yönelik bu tutumuna Ankara’nın tepkisi sert oldu.

CHP tarafından düzenlenen Uluslararası Suriye Konferansı, bugün İstanbul’da gerçekleştirildi. Muhaliflerin davet edilmediği toplantıda, terör örgütü PYD’ye yakınlığıyla tanınan Amy Austin Holmes konuştu. Holmes, yaptığı açıklamalarla eli kanlı teröristleri meşrulaştırmaya çalıştı.