0553 313 94 23

CHP'nin konferansında bir skandal daha!

CHP tarafından düzenlenen Suriye konulu konferans, terör örgütü PYD’ye yakınlığıyla bilinen Amy Houston’un yaptığı skandal açıklamalarla gündeme geldi. Eli kanlı teröristleri meşrulaştırmaya kalkan Houston’un konuşma yaptığı o konferansın bildirgesinde, terör örgütü PYD "terörle mücadelede" kapsam dışı tutuldu.

30 Eylül 2019 Pazartesi 11:18
CHP'nin konferansında bir skandal daha!

CHP tarafından "Suriye'de Barışa Açılan Kapı" teması ile gerçekleştirilen Uluslararası Suriye Konferansı'nın sonuç bildirgesi yayımlandı.

Bildirgede, terörle mücadeleye dair ifadeler dikkat çekti. Söz konusu metinde, Suriye’de yürütülmesi gereken terörle mücadele, "Suriye'de Birleşmiş Milletler (BM) kararlarıyla terör örgütü olarak ilan edilen örgütlere karşı küresel ölçekte iş birliği gerektiğine işaret edilmiştir" ifadeleriyle yer aldı.

Terör örgütü PKK’nın Suriye kolu olan PYD, YPG, SDG ve türevleri ise kapsam dışı bırakıldı.

BM'nin terör listesinde PYD yok

Türkiye’nin tüm girişimlerine rağmen çifte standartlı tutumunu sürdüren Birleşmiş Milletler, terör örgütü PYD’yi "terör listesi"ne almadı.

Türkiye’nin, başına 4 milyon TL ödül koyarak kırmızı listeye aldığı terörist Ferhat Abdi Şahin, BM yetkilisi Gamba ile masaya oturup anlaşma yaptı.

Hatta kapalı kapılar ardında gizli bir toplantı gerçekleştiren BM yetkilileri, eli kanlı teröristlerle masaya oturup sözde bir anlaşma imzaladı. Uluslararası örgütün, azılı teröristleri meşrulaştırmaya yönelik bu tutumuna Ankara’nın tepkisi sert oldu.

CHP tarafından düzenlenen Uluslararası Suriye Konferansı, bugün İstanbul’da gerçekleştirildi. Muhaliflerin davet edilmediği toplantıda, terör örgütü PYD’ye yakınlığıyla tanınan Amy Austin Holmes konuştu. Holmes, yaptığı açıklamalarla eli kanlı teröristleri meşrulaştırmaya çalıştı.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Eylül 2019 Pazartesi 11:18
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. CHP
  4. Amy Austin Holmes
  5. Suriye
  6. PYD
  7. YPG
  8. SDG

YORUM YAZ

  • MehmetMehmet8 dk önce
    Pydlideriterörist Salih Müslim 'ı Kırmızıhalılarda Ankarada devlet protokolüyle karşılayan hangi iktidar Günahlarınızı inkar ederek saklayamazsınızI.
  • lütfilütfi11 dk önce
    PYD" yi Terör örgütü olarak gören iki ülke var.Türkiye ve Suriye.Ama biz Esad ile dargın olduğumuz için PYD"yi Dostumuz Trump ile yok edeceğiz.
  • ORHAN İNANORHAN İNAN32 dk önce
    ZALİMLERE,HALKINI BOMBALARLA ,ÇOLUK ÇOCUK DEMEDEN ÖLDÜRENLERE VE ONLARA SAHİP ÇIKANLARA YAZIKLAR OLSUN,YUHLAR OLSUN..YAPILANLAR VATANA İHANET İLE EŞDEĞER ŞEYLER..TEPKİ VERMEYENLERE DE YUH OLSUN..
  • remzremz33 dk önce
    40 ülkeme saldıran binlerce şehit olan madi yönden bize zarar veren örgütün gerçek sahipleri i,çten dıştan kimler olduğu ortaya çıkıyor bu kravatlı hainler bitmeyene kadar terör bitmez çünkü şu an bölgede terör biti bitiyor malesef batıda canladırılmaya çalışılıyo allah ülkemize yardım etsin uyanalım r
  • eymeneymen33 dk önce
    :)))) terörist başı parmaklıklar ardında.. arkalarına resmini koymuşlar..hangi kafayı yaşıyor bunlar..ey gafiller ,israil sizi parmağında oynatıyor ..
  • ihsanihsan40 dk önce
    chp abd uşağı kalleşin biri
  • dumanlıdumanlı41 dk önce
    Ne güzel yazmışsınız Bileşmiş milletler PYD yi terör listesine almadı diye. Sen muhalefeti suçlayacağına önce tutarlı ve kararlı bir dış politika izleyeceksin. Birleşmiş milletlerde Türkiyenin menfaatlerini korumaktan acziyet göstereceksin sonra konuşacaksın. CHP nin düzenlediği konferansı iyi incelesinler faydalı şeyler göreceklerdir.
  • Başçavuş Başçavuş 52 dk önce
    Millet ittifakindan ne bekliyordunuz
  • Tata TongaTata Tonga53 dk önce
    “Democratic Progressive Institute” ye kimler sefer düzenledi?

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Trump: Beni suçlayanı tanımak istiyorum
  1. Trump: Beni suçlayanı tanımak istiyorum
  2. Hikmet Karaman'dan istifa sorusuna..
  3. Terör devleti İsrail Rumlara 8 İHA sattı
  4. Dayezade Camii, Ekrem izin verirse..
  5. Konyaspor Teknik Direktörü Aykut..
  6. ABD Katar'daki hava harekat merkezini..
  7. Rıdvan Dilmen: Beşiktaş camiasının..
  8. Vatan savunmasını görmek için "Nene..
  9. Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah..
  10. Türk boğazlarından 6 ayda 40 bin 880..
  11. Dakar'ın Türkiye sevdalısı gönüllü..
  12. Sağlık Bakanlığı alımı yeniden atama..
  13. Cengiz Ünderli Roma 3 puanı tek golle..
  14. 10.duruşma! Şarlatan Oktar ve 13 tepe..
  15. Sinan Engin'den çarpıcı sözler: Şu..
  16. Yerli ve milli yatırımlar artarak..
  17. Milli Güvenlik Kurulu bugün toplanacak
  18. Yorumcu Ahmet Çakar'dan Orman'a:..
  19. Süleyman Soylu Ukrayna'da
  20. Vücudu arındırma kürü | Arındırıcı..
  21. Yeni Ekonomi Programında neler var?..
  22. Kamu lojmanları ihaleyle satışa çıkıyor
  23. Yerinden edilen İdlibliler: 'Memlekete..
  24. Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal..
  25. Vergi dairelerinden ikinci iş daveti!..
  26. Erdoğan'ın fotoğrafını paylaşıp..
  27. 'Gedelek turşusu' kış için hazırlanıyor
  28. ABD Katar'daki hava harekat merkezini..
  29. Konut kredisi yapılandırma nasıl..
  30. O ülkede büyük deprem! 6,8 ile sallandı!
Ahmet Davutoğlu yeni partiye katılacaklara şart koştu
Ahmet Davutoğlu yeni partiye katılacaklara şart koştu
Hindistan Türkiye'ye karşı harekete geçti
Hindistan Türkiye'ye karşı harekete geçti
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hastaneye kaldırıldı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hastaneye kaldırıldı
Erdoğan'dan F-35 açıklaması: Zamanı yakındır
Erdoğan'dan F-35 açıklaması: Zamanı yakındır
"Davet edilmedik" diyen İmamoğlu'na "genel sekreter nasıl gitti?" sorusu!
"Davet edilmedik" diyen İmamoğlu'na "genel sekreter nasıl gitti?" sorusu!

Günün Karikatürü

28 Eylül 2019
Hava sahamızı 6 kez ihlal eden İHA düşürüldü!
Hava sahamızı 6 kez ihlal eden İHA düşürüldü!
Keşmir’de taş devrine dönüldü!
Keşmir’de taş devrine dönüldü!