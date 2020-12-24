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Medya 'CHP'nin kapısına mühür' diyen Odatv'nin algı operasyonu bu sefer CHP'ye çarptı
Medya

'CHP'nin kapısına mühür' diyen Odatv'nin algı operasyonu bu sefer CHP'ye çarptı

Algı operasyonları ile hükümeti karalamak isteyen Odatv bu sefer CHP'ye çarptı. CHP binasının tadilat nedeniyle kapısına mühür vurulmasını manşette siyasi bir olay gibi lanse eden Odatv CHP'den gelen açıklama üzerine manşetini farklı bir başlıkla değiştirdi.

Yeniakit Publisher
2020-12-24 03:18:00 - 2020-12-24 03:22:16
'CHP'nin kapısına mühür' diyen Odatv'nin algı operasyonu bu sefer CHP'ye çarptı

Yeniakit.com.tr

Türkiye’de algı operasyonlarının baş aktörü Odatv bu kez CHP’ye çarptı. CHP'nin tadilat nedeniyle Sarıyer'deki binasına mühür vurulmasını manşetten 'CHP'nin kapısına mühür' şeklinde verip siyasi bir olay gibi göstermek isterken CHP'den gelen açıklamanın ardından manşetini değiştirdi.

Ruhsatsız tadilattan dolayı binaya mühür vuruldu

İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ruhsatsız yapılan tadilat ve tamirat işlemi nedeniyle Sarıyer’de bulunan CHP binasının mühürlendiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada, “İstanbul'un Sarıyer İlçesi Ayazağa Mahallesi'nde yer alan ve Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı mülkiyetindeki yapının bazı bölümlerinde ofis olarak kullanmak amacıyla ruhsatsız tadilat ve tamirat yapıldığına yönelik site yönetimince şikayette bulunulmuştur. İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerince şikayete konu binada 3194 sayılı İmar Kanununun ilgili maddesi gereğince denetim yapılmıştır. Denetim sonucunda ilgili kurumlardan onaylatılmış proje ve tadilat ruhsatı olmaksızın tadilat ve tamirat işlemi yapıldığı gerekçesiyle bina mühürlenmiştir.

Şikayete konu basit tamir tadil kapsamını aşan ve projeye aykırı kısımların projesine uygun hale getirilmesi ya da ilgili mevzuata uygun şekilde tadilat projeleri düzenlenmesi halinde İmar Kanunu kapsamında mühürleme tutanağına ilişkin gerekli işlemler Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüzce gerçekleştirilecektir.” İfadelerine yer verildi.

Odatv'den algı operasyonu

İmar Kanunu kapsamında yapılan mühürleme olayını Odatv, manşette “CHP’nin kapısına mühür" şeklinde yer verdi. Olayın ayrıntısına dair manşette hiçbir ifade kullanmayan ve sanki siyasi bir olaymış gibi okuyuculara lanse edilen olayın ayrıntısına ise haberin içinde yer verildi.

İşte o manşet:

CHP'den açıklama

Ancak birkaç saat sonra Halk TV’ye konuşan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, mühürleme olayının olmadığını iddia ederek ‘CHP binası mühürlendi’ şeklinde haberin yalan olduğunu söyledi.

Tadilat olayını siyasi malzeme gibi gösterip algı yapmak isteyen Odatv, Kaftancıoğlu’nun açıklaması üzerine manşetini değiştirdi.

Odatv, ‘CHP’nin kapısına mühür’ şeklinde verdiği haberini ‘CHP’den sert tepki: CHP’nin kapısına mühür tartışması” şeklinde değiştirdi.

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