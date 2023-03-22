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Gündem CHP'nin kanalında HDP şov! 'Birlikte başaracağız'
Gündem

CHP'nin kanalında HDP şov! 'Birlikte başaracağız'

Yeniakit Publisher
2023-03-22 22:00:00 -

CHP destekli Halk TV'de açıklamalarda bulunan HDP eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Demirtaş'ın özgür kalacağını ve birlikte başaracaklarını söyledi.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Halk TV canlı yayınına katıldı. Sancar seçim gündemine dair açıklamalarda bulunurken, cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, sosyal medya hesabından bir mektup yayınladı.

"Özgür yarınlarda görüşebilmeyi umuyoruz"

Demirtaş mektubunda, "Mithat Hoca'ya, Bengü Hanım'a İsmail Bey'e ve tüm Halk TV izleyicilerine selamlarımızı gönderiyoruz. Şu anda cezaevinde sizi izliyoruz. Bu vesileyle Halk TV, Fox TV, Tele 1 ve Show TV'ye RTÜK tarafından verilen seçime müdahale amaçlı cezaları kabul etmediğimizi, adil yargı önünde er geç adaletin gerçekleşeceğini belirtiyor, yürekten inanıyoruz. Selçuk Mızraklı ile birlikte hepimize içten selamlarımızı tekrar iletiyor, özgür yarınlarda görüşebilmeyi umuyoruz. Birlikte başaracağız." ifadelerini kullandı.

"Özgür günlerde buluşmamız çok yakın"

Demirtaş'ın mektubunun canlı yayında okunmasının ardından konuşan Sancar ise, "Selahattin yoldaşımın mesajını burada duymaktan etkilendim. Biz özgür yarınlarda buluşacağız çok yakında. Hem kendisine hem Selçuk kardeşime hem de şu anda siyasi rehine olarak tutulan bütün yoldaşlarımıza ve bütün demokrat insanlara söz veriyoruz. Özgür günlerde buluşmamız çok yakın. Sizlerin burada ödediği bedellerinde sorumluluğunu en derinlerimizde yaşıyoruz. Bugüne kadar sürdürülen mücadelede bedel ödeyen Selahattin Demirtaş kardeşime de Selçuk Mızraklı kardeşime de bütün diğer siyasi rehine arkadaşlarımıza da en kısa sürede özgür günlerde bir arada olacağımıza dair buradan en güçlü mesajı iletiyoruz." dedi.

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