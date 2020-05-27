CHP'nin kanalında akla ziyan açıklamalar! "Dini kıyafet cinsel istismar nedeni"

Sözde yazar Fatih Yaşlı CHP'nin kanalı Halk TV'de yaptığı konuşmada dini kıyafetlerin giydirilmesini cinsel saldırı olarak yorumladı.

Yaşlı tarafından yapılan rezil açıklama şöyle:

"Tarihsel olarak bakıldığında kendilerine dinden bir meşruiyet türetebiliyorlar. Bundan 1500 yıl önce böyleydi, şimdi de böyle diyorlar. Çok küçük yaştan itibaren çocukları yetiştirmek istiyorlar. İster siyasal olsun , ister cinsel olsun çocukların bir istismar biçimi oluşturuyor. 5 yaşındaki bir çocuğa da dini semboller üzerinden kılık kıyafet giydirmek de cinsel bir istismar unsurudur."