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Siyaset CHP'nin kanalı sonunda kabullendi: Erdoğan zafer kazanacak
Siyaset

CHP'nin kanalı sonunda kabullendi: Erdoğan zafer kazanacak

Yeniakit Publisher
2023-05-15 02:32:00 - 2023-05-15 02:32:56

CHP'nin kanalı Halk TV'de seçim sonuçlarını değerlendiren İsmail Küçükkaya ve Mehmet Tezkan'ın yorumu gündem oldu. Gazeteci Tezkan Cumhur İttifakı'nın seçimde gösterdiği başarı ile alakalı "Bu şekilde ikinci tura kalırsa, Erdoğan bu seçimi almış demektir" ifadelerini kullanarak Erdoğan'ın zafer kazanacağını duyurdu. Küçükkaya ise, "21 yılın iktidarının yıpranmışlığına rağmen, yaşadığımız depreme rağmen hem AK Parti ve hem Erdoğan'ın böyle alması çok çarpıcı, büyük başarı" dedi.

Türkiye, Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sandık başına gitti. Sandıkların açılmasıyla birlikte seçim sonuçları netleşmeye başladı.

"Büyük başarı"

Halk TV yayınında seçim sonuçlarını değerlendiren İsmail Küçükkaya "21 yılın iktidarının yıpranmışlığına rağmen, yaşadığımız depreme rağmen hem AK Parti ve hem Erdoğan'ın böyle alması çok çarpıcı, büyük başarı" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın zaferi ilan edildi

Gazeteci Tezkan Cumhur İttifakı'nın seçimde gösterdiği başarı ile alakalı "Bu şekilde ikinci tura kalırsa, Erdoğan bu seçimi almış demektir" ifadelerini kullanarak Erdoğan'ın zafer kazanacağını duyurdu.

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