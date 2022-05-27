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Siyaset CHP'nin kampa girdiği kentte Kılıçdaroğlu'na şok! Bu yazıyla karşılandı
Siyaset

CHP'nin kampa girdiği kentte Kılıçdaroğlu'na şok! Bu yazıyla karşılandı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'lilerin kampa girdiği Van'da, "Menderes’i astınız, Özal’ı zehirlediniz, Erdoğan’ı yedirmeyiz" pankartlarıyla karşılandı.

Yeniakit Publisher
2022-05-27 20:48:00 - 2022-05-27 20:57:28

CHP'nin kampa girdiği Van’da, caddelerdeki reklam panolarına "Menderes’i astınız, Özal’ı zehirlediniz, Erdoğan’ı yedirmeyiz" afişleri asıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile partili tüm belediye başkanlarının Van’daki kampı bugün başlarken, ‘27 Mayıs Darbesi’nin yıl dönümü nedeniyle kentteki reklam panolarına ve billboardlara asılan "Menderes’i astınız, Özal’ı zehirlediniz, Erdoğan’ı yedirmeyiz" yazılı afişler dikkat çekti.

 

"Her türlü vesayetin karşısındayız"

Kentin yaklaşık 30 noktasına pankartları astıklarını ifade eden ASKON Van Şube Başkanı Şeref Gültepe, “Öncelikle amacımız rahmetli Adnan Menderes ve dava arkadaşlarını anmaktı. Tabi CHP’nin buraya gelişi de buna denk geldi. Bunlara da atfen olduğunu söyleyebilirim. ASKON olarak biz zaten her zaman devletimizin yanında olduk ve olacağız. 62 yıl önce merhum Başbakanımız Adnan Menderes ve arkadaşlarını şehit eden vesayetin bir daha hortlayamayacağını ve bir daha başaramayacaklarını dile getirmeye çalışıyoruz. Biz bu ülkeyi bölmeye çalışan her türlü vesayetin karşısındayız ve karşısında olacağız. Bu anlamda kentin birçok yerine, ana arterlere ve hava alanı kavşağına astık” dedi.

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Yorumlar

Oosy

Hah şöyle ne güzel olmuş, ne isabetli olmuş. Bundan güzel tokat olamazdı.

Musa

Biz secmenlerde kabahat böyle hayinlere oy veriliyor ya . Iftira yalan hayinlik edip Sonra helaleşme liyakt hört zur kendi dedigine inanmayan biri. Türkiye son 100 yıl Tarihini karanlık Tarihini hiç tam ortaya koymadı koyamadı yarım yangaldak Tarih Helaleşmek mi istiyor chp Osmalıdan başlayıp bu güne kadar aģzın ucu ile deģil gercekten yıktıkları camileri yapacak iftra atık diyecek ne yaptı iseler acık acık diyecekler oda bir 100 sene sürür az hayinlik degil ki pkk bile chp kurdu !!!
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