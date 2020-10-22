CHP'nin izindeler... Ermeni domuzlar tarihi camiyi ahıra çevirmiş!

27 Eylül Pazar sabahı Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında, Ermeni güçlerin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine çatışmalar başlamıştı.

Azerbaycan ordusu karşı saldırı başlatmış ve çok sayıda yerleşim birimlerini işgalden kurtarmıştı. Cephede bozguna uğrayan Ermenistan güçleri geri çekilmeye başladı. Ermenistan'dan kurtarılan bölgelerde çekim yapan Azerbaycan askerleri, işgalci kuvvetlerin tarihi yapılara verdiği önemi bir kez daha gözler önüne serdi.

Tarihi camiyi domuz ahırına çevirdiler

27 yıl sonra esaretten kurtarılan ve kritik öneme sahip olan Zengilan şehrinde yer alan tarihi bir cami, Ermenistan tarafından domuz ahırına dönüştürüldü. Azerbaycan tarihine ve mirasına yapılan saygısızlığın kanıtlandığı söz konusu görüntüler büyük tepki çekti.

CHP de tek parti döneminde çok sayıda camiyi ahıra çevirerek Cumhuriyet tarihine kara bir leke bırakmıştı.