CHP’nin İyi Parti’yi sıkıştırma planı ne? İyi Parti Cumhur İttifakı’na katılır mı?

Akit Ankara Temsilcisi Latif Şimşek, İYİ Parti'nin ittifak kararını ve yaşanması muhtemel senaryoları değerlendirdi.

Şimşek'in bugünkü yazısı...

İyi Parti’yi bir kez daha köşeye sıkıştırıyorlar.

CHP’nin sıkıştırma planı; “Biz olmadan hiçbir yeri kazanamazsınız” tezi üzerine kurulu.

Bu yazıya başladığımda İyi Parti GİK Toplantısı bitmemişti. İlk toplantıda bir karar çıkmayabilir.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ama İyi Parti’de iki görüş var.

“Ne olursa olsun yolumuza yalnız devam edelim” diyenler ve;

“Ak Parti’ye kazandırmaktansa CHP’ye kazandıralım” diyenler.

İkinci görüşte olanların çoğu zaten ayrılıp gitti. Gerçek şu ki; Ak Parti’ye kaybettirmek İyi Parti’ye bir şey kazandırmaz. HEDEP’in kuyruğuna takılan CHP’ye kazandırmak, İyi Parti’ye kaybettirmeyi sürdürür.

İttifak nedeniyle dibine kadar yıpranan İyi Parti’ye, “işbirliği” adı altında yeni bir şeker uzatıyorlar. Adı, “ittifak” değil de, “işbirliği” olunca işin şekli değişecek sanki.

Ve İyi Parti seçmenini CHP için “çantada keklik” görüyorlar. İyi Parti bir bölgeden aday çıkarmaz ise seçmenin tıpış tıpış gidip CHP’nin adayına oy vereceğini zannediyorlar. CHP, İyi Parti’den başka kiminle ittifak yapacak? HEDEP’le. Dolayısıyla, İyi Parti HEDEP’le aynı tarafta değerlendirilmeyecek mi?

...YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ...