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Gündem CHP'nin ittifak teklifini reddeden İYİ Parti'de istifa
Gündem

CHP'nin ittifak teklifini reddeden İYİ Parti'de istifa

Yeniakit Publisher
2023-12-05 08:02:00 -
CHP'nin ittifak teklifini reddeden İYİ Parti'de istifa

İyi Parti'nin CHP lideri Özgür Özel’in ‘işbirliği’ teklifini reddetme kararı sonrası parti içinden ilk istifa geldi. İyi Parti eski Antalya İl Başkanı Ahmet Aydın GİK kararına tepki göstererek partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Eski İYİ Parti Antalya İl Başkanı Ahmet Aydın da, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla partiden istifa ettiğini açıkladı. Ahmet Aydın “Cumhuriyet Halk Partisi ile uyum içerisinde yürüttüğümüz yerel yönetim programımızın olumsuz bir noktaya taşınmasına ne aklım ne de yüreğim razı gelmiyor” ifadelerini kullandı.

 

Partisinden istifa eden eski Antalya İl Başkanı Ahmet Aydın şunları söyledi:

'YÜREĞİM RAZI GELMİYOR'

“Siyasetin sermayesi insandır, kazanımı ise gönüllerdir. Siyasal yapı ve siyasetçi sermayesinin ve kazanımını hunharca harcamamalıdır. Zira siyasetin temel mantalitesi 1’i 2 yapma, yakalanan sinerjiyle de 2’yi 5 yapabilme gayretidir.

Bir aday partisinin ideolojik duruş veya yapısından ziyade kendi diyalektiğiyle belirli bir seviyede seçmen çekebilir. Hülasa bu husus siyasetçinin halka dokunabilme kabiliyeti ve ortaya koyduğu sinerji ile de alakalıdır.
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Zira mevzu o’dur ki Cumhuriyet Halk Partisi ile uyum içerisinde yürüttüğümüz yerel yönetim programımızın olumsuz bir noktaya taşınmasına ne aklım ne de yüreğim razı gelmiyor.

'GÖZ YUMMAM MÜMKÜN DEĞİLDİR'

‘Kendimizi tartacağız’ diye çıkılan 2024 Yerel Seçimleri yolunda bu politika nedeniyle fazlasıyla zayıflayacağımız açıktır. Kendimizi tartma seçiminin yerel seçim olduğu düşüncesinde değilim. Bugüne kadar şahsıma yapılan her türlü haksızlığı sineye çektim, çığırtkanlık, isyankârlık yapmadım. Yaşanılanlara bütün Antalya şahittir.

Lakin ilkeme, ülküme ve ülkeme haksızlık edilmesine göz yummam mümkün değildir diyerek; Genel Seçimden bu yana sürdürülen yanlış politikaların ortağı olmamak ve ülkemizin geleceği açısından içinde bulunduğu darboğaza rağmen yeni bir darboğaza sürüklememek, yeniden umut yaratmaya katkıda bulunmak üzere sorunu tabanda çözmek adına çalışmalar yapmak amacıyla, bugün itibarıyla 2015 Kasım ayından beri mücadele verdiğimiz İYİ Parti’den istifa ediyorum. Kamuoyuna saygılarımla arz ederim.”

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