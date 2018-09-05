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CHP'nin İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı kim olacak?

24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. dönem milletvekili seçimlerinden büyük bir hezimetle çıkan CHP'de aylardır kongre tartışması yaşandı. Genel merkezin yerel seçimleri bahane ederek muhaliflerin kongre talebini geri çeviren CHP'de şimdi de yerel seçimler için koltuk kapmaca yarışı başladı. Peki CHP İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim olacak? İBB için hangi isimler geçiyor?

05 Eylül 2018 Çarşamba 15:13
CHP'nin İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı kim olacak?

24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. dönem milletvekili seçimlerinden büyük bir hezimetle çıkan CHP'de aylardır kongre tartışması yaşandı. Genel merkezin yerel seçimleri bahane ederek muhaliflerin kongre talebini geri çeviren CHP'de şimdi de yerel seçimler için koltuk kapmaca yarışı başladı. Peki CHP İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim olacak? CHP'de  İBB için hangi isim aday olacak?

Erkene çekilmezse Mart 2019'da mahalli yerel seçimler için Türkiye bir kez daha sandık başına gidecek. Yerel yönetimlerin belirleneceği yerel seçimler, 24 Haziran seçimlerinden sandıktan vatandaşın tokadını yiyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için hayati öneme sahip. CHP yerel seçimlerde de diğer seçimlerde olduğu gibi sandıktan hezimetle çıkarsa artık Kemal Kılıçdaroğlu'nun yapışıp kalkmamakla ısrar ettiği genel başkanlık koltuğu artık olmayacak. CHP'nin yerel seçimlerde de vatandaşın tokadını yiyeceğini anlayan CHP'nin önde gelen isimleri, gözünü belediye başkanlıklarına dikti. Bu isimlerin başında Genel Sekreter Akif Hamzaçebi gelmekte. Öteden beri Akif Hamzaçebi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı konuşuluyordu.

KILIÇDAROĞLU İLE TASFİYE OLMAMAK İÇİN UMUT BELEDİYE BAŞKAN ADAYLIKLARI

CHP kulislerinden yansıyan bilgilere göre Hamzaçebi'nin İBB başkan adaylığı için parti çalışmalara başladığı öğrenildi. CHP'de belediye başkan adaylığına göz diken bir başka isim ise Mustafa Sarıgül. Mustafa Sarıgül Şişli'den tekrardan aday olmak için çoktan kolları sıvadı bile. CHP'de daha bir çok etkili isim yerel seçimlerden büyük bir yenilgiyle çıkılacağını bildiklerinden Kılıçdaroğlu ile birlikte tasfiye olmamak için belediye başkanı koltuğuna sarılma istekleri gözlerden kaçmıyor. CHP Ankara'da ise 2014 yerel seçimlerinde, CHP tarafından Ankara'dan aday gösterilen MHP kökenli Mansur Yavaş'ın Ankara Büyükşehir Belediye başkan adaylığı için ismi geçiyir.

ERDOĞAN'DAN YEREL SEÇİM İTTİFAKINA YEŞİL IŞIK

Öte yandan 24 Haziran seçimlerinde Cumhur İttifakı ile seçimlere giden AK Parti ve MHP yerel seçimlerde de ittifak yapılacağının sinyalini verdi.  Yerel seçimlerle ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayın Bahçeli’nin bu konudaki yaklaşımı tam nedir bilemiyorum. Biz böyle bir noktada bu işe olumlu yaklaşabiliriz. Milletvekili seçiminde attığımız bir adım var. Yerel seçimlerde de böyle bir adımı müşterek olarak atabiliriz" dedi.

 

 

Haber Tarihi: 05 Eylül 2018 Çarşamba 15:13
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