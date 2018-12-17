CHP'nin İstanbul ve Ankara adayını canlı yayında açıkladı

Gazeteci Ahmet Hakan, CHP'nin 4 büyükşehir belediye başkan adayının isimlerini canlı yayında açıkladı.

Hakan'ın CHP kulislerinden aldığı bilgiye göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi BaşkanlığınaEkrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına Mansur Yavaş, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına Mustafa Bozbey, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına ise Muhittin Böcek aday gösterilecek.

Yarın 4 büyükşehir belediye başkan adayı açıklanacak

Ahmet Hakan, Tarafsız Bölge programında CHP kulislerinden alınan bilgiyi aktardı. Buna göre CHP Parti Meclisi'nde yarın 4 büyükşehir belediye başkan adayı açıklanacak.

"Bu 4 isim kesinleşmiş durumda"

Ahmet Hakan, "Bu 4 isim kesinleşmiş durumda. CHP kulislerinden aldığımız bilgilere göre yarın PM'de bu isimler belediye başkan adayı olarak açıklanacak." dedi.