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CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu oldu

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu oldu.

18 Aralık 2018 Salı 17:38
CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu oldu

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu oldu.

Ekrem İmamoğlu kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Ekrem İmamoğlu, 1970`te Trabzon’da doğdu. Trabzon Lisesi’nden sonra İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü’nden mezun olarak yine İstanbul Üniversitesi’nde İnsan Kaynakları ve Yönetimi bilim dalında Yüksek Lisans eğitimi aldı. 1992`de inşaat ve taahhüt işleri yapan aile şirketinde iş hayatına başladı. Bu şirkette Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı. Okul yıllarında amatör olarak futbol oynadı. Trabzonspor Futbol Kulübü, Trabzonspor Basketbol Kulübü ve Beylikdüzüspor Kulübü’nde yöneticilik yaptı. 2009’da CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı oldu. 30 Mart 2014 Yerel Seçimlerinde Beylikdüzü Belediye Başkanı seçildi. Beylikdüzü’nün sosyal ve kültürel hayatında etkin rol oynayan İmamoğlu, birçok sivil toplum kuruluşuna üyedir. Evli ve 3 çocuk babası olan İmamoğlu, 1991’den bu yana Beylikdüzü’nde yaşıyor.

2014 Beylikdüzü yerel seçim sonuçları

CHP adayı Ekrem İmamoğlu % 50.8

AK Parti adayı Yusuf Uzun 39.6

MHP adayı Ethem Baykal % 4.7

Ayrıntılar Geliyor...

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 17:38
  1. Trabzon
  2. İstanbul
  3. CHP
  4. Ekrem İmamoğlu

YORUM YAZ

  • NİHALNİHAL1 sa önce
    İSTANBUL Beylikdüzü değil.Beylikdüzü İstanbulu temsil edemez örneklendirilemez

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