Gündem CHP’nin ‘İsrail ile ticaret sürüyor’ yalanına Bolat’tan sert tepki! CHP'li vekile aptala anlatır gibi bir kez daha anlatıp 'Yalancısın' dedi
Gündem

CHP'nin 'İsrail ile ticaret sürüyor' yalanına Bolat'tan sert tepki! CHP'li vekile aptala anlatır gibi bir kez daha anlatıp 'Yalancısın' dedi

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
CHP'nin 'İsrail ile ticaret sürüyor' yalanına Bolat'tan sert tepki! CHP'li vekile aptala anlatır gibi bir kez daha anlatıp 'Yalancısın' dedi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı'nın "Türkiye'nin İsrail ile ticaret yaptığı" iddiasına sert tepki göstererek, "Dünyada İsrail ile ticareti tamamen kapatan tek ülke olmamıza rağmen bile bile bu yalanı söylüyor. Geçen yıl da Cumhurbaşkanımızın ismini zikrededek gemilerin gittiğine dair düpedüz yalan söyledi. Bir milletvekiline yakışmıyor. Yalan söylemek kişilik bozukluğudur" dedi.

Ticaret Bakanlığının 2026 yılı bütçesine yönelik görüşme, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda sürerken CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı ‘Türkiye'nin İsrail ile ticaret yaptığını’ iddia etti. Bu iddiaya sert tepki gösteren Bolat, şunları söyledi: "Bunu bugün hiçbir milletvekilimiz muhalefet sıralarında dahi konuşmadılar ancak Tahsin Ocaklı, bile bile inanmadığı halde bu yalanı tekerrür etti. Söz konusu iddiayı reddediyoruz. Bugün Bakanlığımızda 24 bin 500 kişi çalışıyor. Bir kişiyi bulsun, ticaret yapıldığını ispat etsin. Dünyada İsrail ile ticareti tamamen kapatan tek ülke olmamıza rağmen bile bile bu yalanı söyledi. Geçen yıl da Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ismini zikretmeye çalışarak gemilerin gittiğine dair ithamda bulundu, o da düpedüz bir yalandı. Bir milletvekiline yakışmıyor, Filistinlileri üzüyor, İsrail'i sevindiriyorsunuz. Yalan söylemek kişilik bozukluğudur."

 

