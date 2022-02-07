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Siyaset CHP'nin Isparta yalanı ortaya çıktı! Önce iftira sonra itiraf
Siyaset

CHP'nin Isparta yalanı ortaya çıktı! Önce iftira sonra itiraf

Geçtiğimiz cumartesi günü Isparta Yalvaç'ta evinde ölü bulunan Ramazan Nazlı isimli vatandaş üzerinden CHP tarafından sosyal medya üzerinden çıkarılan algı çöktü.

Yeniakit Publisher
2022-02-07 16:15:00 -
CHP'nin Isparta yalanı ortaya çıktı! Önce iftira sonra itiraf

Isparta Yalvaç'ta evinde ölü olarak bulunan Ramazan Nazlı isimli vatandaş üzerinden algı yaratmaya kalkan CHP'nin yalanı ortaya çıktı.

Valilikten açıklama

Isparta Valiliği’nin Nazlı’nın ölümüne ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, “İkamette yapılan incelemede evin elektrik akımının faal olduğu, evde sobanın kurulu olduğu ancak kullanılmadığı tespit edilmiştir. Bazı basın yayın organlarında belirtilenin aksine ilimizde meydana gelen olumsuz hava koşullarından dolayı Yalvaç ilçemizde uzun süreli elektrik kesintisi yaşanmamış olup şu anda ilçemizin tamamına elektrik enerjisi sağlanmaktadır. Meydana gelen şüpheli ölüm olayı ile adli ve idari inceleme titizlikle devam etmektedir” denildi.

CHP önce iftira attı sonra kabul etti

Hayatını kaybeden vatandaşın evinde elektriği olmadığını iddia eden CHP Yalvaç İlçe Başkanı Ali Arı, CHP'nin fonladığı televizyon kanalına bağlanarak Valiliğin açıklamasını doğruladı. Arı, "Yalvaç merkezde uzun süreli elektrik kesintisi olmadı. Evde elektrik varmış. Sobasını yakmamış, 70 yaşında birisi. 1300 TL engelli veya yaşlılık maaşı alıyormuş. Ramazan bey dışarıdan, komşularından yardım almayı sevmeyen birisiydi." dedi.

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