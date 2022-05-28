CHP’nin iş tuttuğu partiden skandal açıklama!
Terör örgütü PKK’nın siyasi kolu HDP’nin sözcüsü Ebru Günay, yaptığı konuşmada skandal ifadeler kullandı. CHP’nin ortaklarına göre, ‘ülkede barışın olabilmesi, terör örgütü lider Öcalan’ın İmralı’dan salıverilmesinden’ geçiyor.
CHP’nin de karşı çıktığı sınır ötesi operasyonları sözde ‘soykırım’ olarak nitelendiren HDP sözcüsü Ebru Günay, Türkiye’de barışın sağlanmasının terör örgütü lideri Abdullah Öcalan’ın salıverilmesinden geçtiğini dile getirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde, kabine toplantısı sonrası yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, Türkiye'nin güneyindeki terör unsurlarının yok edilmesi maksadıyla yeni askeri harekatların gündeme alınabileceğini söylemişti.
Yeni bir operasyondan rahatsızlık duyan terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin Sözcüsü Ebru Günay, “Bu topraklara barışın gelebilmesinin tek yolu İmralı kapılarının açılarak Sayın Öcalan’ın kurucu barış rolünü tekrar oynamasından geçiyor.” ifadelerini kullandı.