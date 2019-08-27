CHP'nin intikamını o aldı! Yüz binlerce öğrenci okutan vakıflara İmamoğlu darbesi

Yerel seçimler öncesi İstanbul Büyükşehir Belediyesinin çeşitli vakıflara para aktardığı tezini işleyerek hükümet ve belediye yönetimi hakkında yolsuzluk algısı oluşturan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bu vakıflarla yapılan protokolleri iptal etti.

CHP'nin İP ve HDP destekli İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ensar, TÜRGEV ve TÜGVA gibi vakıflarla yapılan protokolleri iptal etti.

İmamoğlu'nun açıklamasının ardında İBB bazı vakıflarla yapılan protokollleri feshettiğini açıkladı. Buna göre Ensar Vakfı, TÜRGEV, Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, TÜGVA, Daru’l Fünun İlahiyat Vakfı, Hoca Ahmet Yesevi Vakfı ile yapılan protokoller iptal edildi. Bu durum, CHP'lilerin Ensar Vakfı, TÜRGEV ve TÜGVA gibi vakıflara olan kin ve intikamlarının İmamoğlu tarafından alınması şeklinde yorumlandı.

İBB'den vakıf düşmanlığı!

İBB Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla vakıf ve derneklerin çalışmaları üzerinde inceleme başlatıldığını ve incelemelerin devam ettiğini kaydeden açıklama şu şekilde:

“İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bazı vakıf ve derneklerle olan işbirlikleri, kamuoyunda tartışma konusu olmuştur. İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu’nun talimatıyla bir süre önce bu dernek ve vakıfların İBB ile olan çalışmaları üzerine inceleme başlatılmış ve incelemeler derinlemesine devam etmektedir. İncelemeler sırasında çok sayıda vakıfla, protokoller kapsamında veya şifahi görüşmeler yoluyla, yurt inşaatları, bina kiralama, bakım-onarım tadilatı, ulaşım-yeme-içme, proje, diğer yardımlar ve tefrişat gibi kalemlerde maddi işbirlikleri tespit edilmiştir. İlk incelemenin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi, aralarında Ensar Vakfı, TÜRGEV, Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, TÜGVA, Daru’l Fünun İlahiyat Vakfı, Hoca Ahmet Yesevi Vakfı bulunan vakıflarla arasındaki protokolü feshetme kararı almış ve protokolleri iptal etmiştir.”

70 işçiyi kapı dışarı etti!

Seçimlerden önce 16 milyonu kucaklayacağını söyleyen İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı kente sıkıntı ve yıkımdan başka bir şey getirmedi. İmaoğlu, seçim öncesi "Şunu işten çıkarayım, bunu kovayım, böyle şeyler aklımın ucundan bile geçmez benim" demesine rağmen tam 70 Medya AŞ çalışanını işten çıkarmıştı.