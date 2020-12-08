CHP’nin imdadına tecavüzcü HDP yetişti
CHP’de teşkilatlarında gerçekleşen ve kamuoyunun gündemine bomba gibi düşen tecavüz ve taciz vakalarına her geçen gün bir yenisi daha eklenirken, zor durumda kalan parti yönetimine terör örgütü PKK’nın siyasi arenadaki temsilcisi ve tecavüzcülüğü ispatlanan HDP yetişti.
Haber Merkezi
HDP’nin örgütleri ve paralı trolleri Batman’da iddiaları tekrar gündeme getirerek halkı galeyana etmek istedi. Şer odaklarına sert tepki gösteren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şu açıklamada bulundu: “Yalan ağzına yuva yapmış’ siyasi parti, haysiyetsiz yalanını bu sefer ittifak ortaklarının, malum durumunu örtbas etmek için atıyor... Tutuştular! Ama örtmeye çalıştıkları rezillikler büyük olunca yalan siyaseti de fayda etmiyor!”