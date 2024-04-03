CHP'nin ilk sattığı eski ittifak ortakları oldu! 'Siz yoksunuz biz varız'
Kırşehir'de ikinci kez seçilen CHP'li Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu, mazbata alım töreninde yaptığı konuşmada eski ittifak ortaklarına göndermede bulundu.
Kalabalık bir grupla parti binasından Kırşehir Adalet Sarayı'na giden Ekicioğlu, mazbatasını aldıktan sonra eski ittifak ortakları İYİ Parti'ye göndermede bulundu. Ekicioğlu, "Bazıları 'Biz getirdik, biz götürürüz' diyenler demek ki iş öyle değilmiş. Sizler yoksunuz ama biz varız ve yine seçim kazandık" dedi.
"Halka dokunduk ve politika yapmadık" diyen Ekicioğlu, "Hedefini işine odaklı yapmak kamuoyunun ve toplumun teveccühüne mazhar oluyor. Seçim bitti ve yükümüz ağır. İsteyenlere teknik konularda yardımcı olacağız. 89 yılındaki hataya düşmeyeceğiz. Oy için hiçbir yere göz kırpmadık ve sağduyu kazandı" dedi.
Mazbatasını alan Ekicioğlu, Adalet Sarayı önünden kalabalık bir grupla birlikte belediye binasına gitti.
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