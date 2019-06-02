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CHP'nin ikiyüzlü politikası! Oy kaybı korkusuyla bu yıl sessiz kaldılar

Gezi Kalkışması'nı her sene bir takım etkinliklerle anan CHP, yaklaşan 23 Haziran seçimleri nedeniyle bu sene sessiz kalmayı tercih etti.

02 Haziran 2019 Pazar 09:13
CHP'nin ikiyüzlü politikası! Oy kaybı korkusuyla bu yıl sessiz kaldılar

Gezi olayların her sene etkinliklerle anan CHP'liler bu yıl ise 23 Haziran öncesinde sessiz kaldılar.

Gezi olaylarının yıl dönümünü her yıl etkinliklerle anan Gezi Tayfası, bu seneyi pas geçti. 23 Haziran’da yapılacak seçimler öncesinde oy kaybı olur korkusuyla hiçbir anma etkinliği düzenlenmedi.

Hepsi kayıplarda

Yeni Şafak'ın haberine göre; 28 Mayıs 2013’te başlayıp tüm Türkiye’yi teslim alan Gezi olaylarının 6 yıldönümü. 8 kişinin öldüğü, 10 bine yakın kişinin yaralandığı, yüzlerce araç ve iş yerinin yağmalanıp yakıldığı, Türk ekonomisinin milyarlarca liralık zarara uğratıldığı ayaklanmanın bu yıl ki anmaları sönük geçti. Her yıl belediyeleri aracılığıyla tören ve yürüyüşler düzenleyen CHP’liler bu yıl kayıplardaydı. 23 Haziran seçimleri öncesinde Gezi vandallığına karşı olan seçmenlerin tepkisi çekmemek için anmalar twitter mesajları ile geçiştirildi.

Açık açık tahrik etti

CHP'nin istanbul adayı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından "Gezi direnişinin 4. yılında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diyoruz. Dünya tarihine en büyük sokak hareketi olarak geçen #GeziyiUnutma" mesajını paylaştı. Oysa İmamoğlu Gezi olaylarının aktif destekçilerinden biriydi. Olayların yaşandığı Haziran 2013’te onlarca mesaj paylaşan İmamoğlu, halkı sokağa inmeye davet etti. Bazı günler neredeyse her dakika bir tweet atan İmamoğlu, mesajlarında şu ifadeleri kullandı:

İşte o mesajlar

“Halk uyanışta...Bu direnişi görmeyenlerin ömrü kısadır... En kısa zamanda hepsini yollayacağız!”, “Vatandaşlarımızın demokratik mücadele hakkını destekliyoruz..”, “Bu Millet büyük Millet, çok sabırlı millet, sabrı taştı, faşizme cevabı tek yürek sokaklarda atıyor”, “Yaşasın tam bağımsız Türkiye! Beylikdüzü'nde kalabalık her gecen dakika artıyor”,” Beylikdüzü halkı neredeyiz Taksimden sizlere katılmak istiyoruz”, “Her yer Taksim her yer direniş! Beşiktaş’a geldik, Taksim'e yürüyoruz!”, “Beşiktaş’tan Taksim'e ilerleyeceğiz...Faşizme karşı hep birlikte omuz omuza!”, “Yola çıktık Diren Taksim! Hep birlikte oradayız”, “Faşizme karşı Beylikdüzü omuz omuza!”

Kaftancıoğlu kayıplarda

Gezi olaylarını organize eden Birleşik Haziran Hareketi’nin sözde Sekretarya üyesi Canan Kaftancıoğlu da kayıplarda. Zamanlı zamansız demeden Gezi güzellemesi yapan Kaftancıoğlu, bu yıl anmalar tam da seçim öncesine denk geldiği için konuyu beylik mesajları ile geçiştirdi. Ancak Kaftancıoğlu o dönem sosyal medya hesabından militanca paylaşımlarda bulunmuştu. O dönem Başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan’a hakaretler yağdıran Kaftancıoğlu, Taksim’den yaptığı canlı yayınla da vatandaşı kışkırtmıştı.

Gezi olaylarında şiddeti meşrulaştıran ancak oy kaygısıyla sesi kesilen CHP’liler sadece Ekrem İmamoğlu ve Canan Kaftancıoğlu değil. 2013’te CHP’nin tüm yönetici ve vekilleri sokaklarda güvenlik güçlerinin karşısında mevzilendi. CHP yöneticileri o dönem şu paylaşımlarda bulundu:

Adnan Keskin: “Haydi Ankara kalk ayağa ve zulme boyun eğme."

Akif Hamzaçebi: "Milyonlarca insan sokaklarda, meydanlarda, Recep Erdoğan'ın hükümeti bugünden itibaren meşruiyetini kaybetmiştir."

Aytuğ Atıcı: “Tayyip yurt dışına kaçtı, ortalık düzeliyor. Yüce Türk milletimizin dikkatine sunarım. "

Engin Altay: "Suriye'de kimyasal silah kullanılıyor mu bilmem ama RTE Türkiye'de kullanıyor hem de alçakça"

Özgür Özel: "Nihayet halk Taksim'i AKP'den geri aldı. Dün bütün gece bize, Taksim'e destek veren Manisa'mıza yetişmeye çalışıyorum.”

Gürsel Tekin: "İktidarın inadı yüzünden ölümler devam ediyor."

Erdoğan Toprak: "Başbakanın söylemi, atılan sloganlar, tahrik ve kışkırtmayla dolu, Başbakan barış istemiyor"

Faik Öztrak: "Daha otoriterleşme tercihi çıkmaz sokaktır. Halkın sesini duyun kendinize çeki düzen verin. Yönetememenin bedeli her alanda ağır olacaktır."

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Haber Tarihi: 02 Haziran 2019 Pazar 09:13
  1. Manisa
  2. Ankara
  3. Gezi kalkışması

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