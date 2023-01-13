CHP'nin içinde öyle bir savaş çıktı ki... Ongun’dan, Özgür Özel’e ‘sazan’ operasyonu!

Birkaç gündür “İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında çok önemli bir dosya açıklayacağım, Türkiye’de yer yerinden oynayacak; hatta bana bir şey olursa diye dosyayı üç arkadaşıma daha verdim” diyerek CHP Genel Merkezi’nden kaldırılan Türk Bayrağı konusunu gündemden düşürmeye çalışan Özgür Özel fena halde rezil oldu. Uzun yıllardır firari FETÖ’cü teröristler tarafından sosyal medyada paylaşılan iddialar, Özgür Özel’in ‘yer yerinden oynayacak’ dediği basın toplantısında kamuoyuna açıklandı.

Ancak, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, elindeki belgelerin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. İçişleri Bakanlığı, Özel’in iddialarına ilişkin olarak Emin Şen’nin iddia edildiği gibi Bakanlık Müşaviri veya 657’ye tabi devlet memuru olmadığı belirtildi.

ÖZGÜR ÖZEL’İ KİM KANDIRDI?

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in yalan olduğu ortaya çıkan iddialarının kaynağı ise İBB Eski Sözcüsü Murat Ongun olduğu anlaşıldı. Ongun’un, Özgür Özel’in dile getirdiği iddiaları birkaç gün önce Twitter hesabından paylaştığı ortaya çıktı.

Kemal Kılıçdaroğlu sonrası için CHP Genel Başkanlığı için şimdiden hazırlıklara başladığı bilinen Özel’in önünü kesmek için Ekrem İmamoğlu – Murat Ongun ikilisi tarafından profesyonelce bir tezgah kurulduğu iddiaları CHP kulislerinde tek gündem konusu oldu.

‘HEZEYAN DOLU AÇIKLAMA’

İçişleri Bakanlığı, Grup Başkanvekili Özgür Özel’in iddialarına ilişkin açıklamada bulundu. Bakanlık, CHP Grup Başkanvekili’nin kamuoyunun gündemini meşgul ettiği hezeyan dolu açıklamasını tüm kamuoyu tarafından ibretle izlediğini kaydetti.

‘KURUM HESAPLARI MÜŞAVİRLİKLER TARAFINDAN YÜRÜTÜLÜYOR’

Sosyal medyada troll ordusu kurduğu iddia edilen Emin Şen’nin iddia edildiği gibi Bakanlık Müşaviri veya 657’ye tabi devlet memuru olmadığı açıklandı. Yine iddia edilenin aksine İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın basınla ilişkileri ve resmi sosyal medya hesaplarının ilgili birimlerin Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirlikleri tarafından sürdürüldüğü bilgisi paylaşıldı.