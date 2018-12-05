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CHP'nin İBB adayı belli gibi! Ekrem İmamoğlu tebrikleri kabul etti

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacağı iddia edilen Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun CHP'li Belediye Başkanları'yla biraraya geldiği toplantında tebrikleri kabul ettiği öne sürüldü.

05 Aralık 2018 Çarşamba 17:28
CHP'nin İBB adayı belli gibi! Ekrem İmamoğlu tebrikleri kabul etti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için ismi geçen Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP’li belediye başkanları bir araya geldi. İmamoğlu’nun toplantıda adaylığa sıcak baktığını ve partinin yetkili kurullarının açıklama yapmasını beklediğini söylediği ifade edildi.Toplantıya katılan belediye başkanlarının da Ekrem İmamoğlu’nu tebrik ederek ‘hayırlı olsun’ dedikleri öne sürüldü.

İsminin açıklanmasını bekliyor

Ekrem İmamoğlu önceki sabah İstanbul’un CHP’li belediye başkanları ile birlikte Beylikdüzü Kültür Merkezi’nde bir araya geldi. İmamoğlu, basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantıda İBB başkanlığına adaylığına ilişkin, belediye başkanlarına düşüncelerini sordu. Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşme hakkında da bilgi veren Ekrem İmamoğlu’nun “Adaylık konusunu bakıp değerlendireceğiz. Yetkili kurullar tarafından ilan edilmediği için açıklama yapmak erken. Bununla ilgili yetkili kurulların açıklama yapmasını bekliyorum” diyerek adaylığa sıcak baktığı öğrenildi.

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 17:28
  1. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı
  2. Ekrem İmamoğlu
  3. İBB adaylığı
  4. CHP

YORUM YAZ

  • ŞabanŞaban23 dk önce
    Ya bunlar imama müftüye düşman değil mi ?İmamın oğlu da imama benzer netekim.
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