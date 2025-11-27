CHP’nin hırsız İmamoğlu davasını manipüle etme girişimi ellerinde patladı: Başsavcılıktan mahkemeyi sabote edenlere tokat gibi cevap

Yolsuzluğun adresi haline gelen CHP'de eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Hırsız Ekrem İmamoğlu ve elebaşı olduğu belirtilen çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İmamoğlu'na 2 bin 430 yıla kadar hapis cezası istenen ve kamuoyunda "asrın yolsuzluk davası" olarak anılan bu kritik süreci sabote etmek için düğmeye basıldı.

Dalavereci Özgür Özel ve CHP zihniyeti ile bağlantılı olduğu iddia edilen bazı medya organları, Mahkemenin ilk duruşma tarihini (18 Aralık) belirleyip sonra iptal ettiği yönünde bir yalan fırtınası başlattı. Ancak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bu manipülasyon girişimini anında ve sert bir açıklamayla yerle bir etti.

Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve yolsuzluk şebekesine yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Haber7’de yer alan habere göre, Yolsuzluk tutuklusu İmamoğlu’na 2 bin 430 yıla kadar hapis cezası istenen yargılamayı sulandırma girişimi için düğmeye basıldı.

Bazı medya organları, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nin ilk duruşma günü olarak 18 Aralık tarihini kararlaştırdığı, daha sonra bu takvimi iptal ettiği öne sürüldü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yolsuzluk soruşturmasına ilişkin duruşma tarihi verildiği yönündeki haberlerin yalan olduğu açıkladı.

Açıklamada “İmamoğlu suç örgütüne dair iddianameye ilişkin İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi henüz tensip işlemi yapmamıştır, yalnızca iddianamenin kabulü kararı verilmiştir. Duruşma tarihi verildiği yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Önce gün verilip sonra iptal edildiği yönündeki haberler de gerçeği yansıtmamaktadır.” denildi.

TENSİP İÇİN ERKEN

Yargı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, iddianamenin kabul edilmesinin ardından bu kadar kısa sürede mahkeme tarihinin netleşme imkanı bulunmuyor.

Dosyanın detaylıca incelendiği ve duruşma tarihinin henüz belirlenmediği kaydedildi.

Medyada çıkan haberlerin davayı sulandırma amacı taşıdığı vurgulandı.