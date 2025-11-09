  • İSTANBUL
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
CHP’nin hesaplarına erişim için mahkemeye başvuran Gürsel Tekin: Kılıçdaroğlu bize her türlü desteği veriyor!

İstanbul 45'inci Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyım olarak atanan Gürsel Tekin, CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da kendilerine gereken her türlü desteği verdiğini açıkladı.

Görevden el çektirilen CHP'nin İstanbul İl Başkanlığı'na kayyım olarak atanan Gürsel Tekin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Tekin, mahkemenin kendilerini atayacağından önceden haberleri olmadığı belirterek, "Haberimiz yoktu. Cumhuriyet Halk Partisi’nde herkes yalan söylemeyeceğimi bilir. Şerefimle yemin ediyorum, bir günde haberimiz oldu ve aynı günde kararımızı verdik. Bu durum kirli medyayı tatmin etmedi" dedi.

KEMAL BEY NE KADAR HAKLI OLDUĞUMUZU BİLİYOR

CHP’nin İl Başkanlığı hesaplarına erişim için geçtiğimiz günlerde mahkemeye başvuran Tekin, bu dönemde CHP’nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da kendilerine her türlü desteği verdiğini belirterek, "Her türlü desteği veriyor Sayın Kılıçdaroğlu. Bizim ne kadar haklı olduğumuzu biliyor. Kılıçdaroğlu konuşuyor ve herkese yanıt veriyor. Bir insan konuşmuyorsa çok tehlikelidir" dedi. 

KILIÇDAROĞLU PARTİNİN BAŞINA GEÇER Mİ?

Tekin, Kılıçdaroğlu'nun yeniden partinin başına dönüp dönmeme ihtimaline ilişkin ise "CHP’nin başına kimin gelip gelmeyeceği, nihayetinde partinin iradesidir. Kurultayda delege buna karar verecek" karşılığını verdi.

 

Ersan

Yav he he
