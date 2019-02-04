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CHP'nin HDP-PKK sempatizanı Kadıköy adayına büyük şok!

Kadıköy’de, PKK ve HDP sempatizanlığıyla tanınan Şerdil Dara Odabaşı'nı aday gösteren CHP'de büyük kriz yaşanıyor. Kadıköy adayı Şerdil Dara Odabaşı'nın Parti Meclisi’ndeki oylamada parti tüzüğüne aykırı şekilde belirlendiği için YSK'dan mazbata alınamayacağı öğrenildi.

04 Şubat 2019 Pazartesi 18:09
CHP'nin HDP-PKK sempatizanı Kadıköy adayına büyük şok!

Kadıköy’de PKK ve HDP’ye desteğiyle bilinen Şerdil Dara Odabaşı'nı aday gösteren CHP, yüzde 72 oy aldığı ilçede seçime katılamayabilir. Zira CHP Parti Meclisi'nde tartışmalı iki oylama ile Kadıköy adayı olarak gösterilen Şerdil Dara Odabaşı'nın YSK'dan mazbata alamayacağı iddia ediliyor.

CHP en önemli kalelerinden Kadıköy’de seçime girememe tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Kadıköy adayı Şerdil Dara Odabaşı'nın Parti Meclisi’ndeki oylamada parti tüzüğüne aykırı şekilde belirlendiği için YSK’dan mazbata alamaması gündemde.

Yeterli destek alamayınca iki kez oylanmıştı

Sosyal medya hesabından yaptığı HDP/PKK destekçisi paylaşımlarıyla gündeme gelen Odabaşı geçtiğimiz hafta yapılan Parti Meclisi oylamasında 60 üyeden 30'unun kabul oyunu almıştı. Odabaşı için 29 üye ret oyu kullanırken 1 üye ise çekimser kalmıştı. Parti tüzüğüne göre üye sayısının salt çoğunluğunun oyunu alması gereken yani 31 kabul oyuna ulaşması şart olan Odabaşı 30 oy alınca 2 Şubat'taki Parti Meclisi'nde tekrar oylanmıştı.

Yargıtay Onursal Başkanı: İkinci oylama hukuki değil

Konu ile ilgili bir açıklama yapan Yargıtay Onursal Başkanı Sabih Kanadoğlu "CHP, PM'de tek başına oylanan Şerdil Dara Odabaşı'nın aldığı oy yeterli değil. Odabaşı'nın ikinci oylamaya katılması da hukuka uygun değil " dedi.

YSK tutanakları isteyecek

Buna rağmen ikinci kez oylanan ve 34 kabul oyu alan Odabaşı aday gösterilmeme durumu ile karşı karşıya. Adayların resmi olarak sunulmasının ardından Parti Meclisi tutanaklarını isteyecek olan YSK'nın Şerdil Dara Odabaşı'na mazbata vermemesi gündemde. Yani CHP, son seçimde yüzde 72 oy aldığı, en önemli kalesi Kadıköy'de 31 Mart seçimlerine adaysız girebilir.

PKK/HDP paylaşımları tepki çekmişti

Şerdil Dara Odabaşı'nın sosyal medya paylaşımları ise tepki çekmeye devam ediyor. Twitter'dan PKK ve HDP lehine paylaşımlar yapan Odabaşı'nın büyük tepkiye rağmen paylaşımlarını silmemesi ve konu ile ilgili bir açıklama yapmaması da dikkat çekiyor.

CHP seçmeni kızgın

CHP seçmeni ise bu büyük tartışmalara ve risklere karşılık Odabaşı isminde ısrarcı olan parti yönetimine kızgın. Sosyal medya paylaşımları ve Genel Merkez'e gönderdikleri elektronik postalar ile tepkisini ortaya koyan parti tabanı adayın değişmesini istiyor.

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Haber Tarihi: 04 Şubat 2019 Pazartesi 18:09
  1. Kadıköy CHP
  2. Şerdil Dara Odabaşı

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