CHP’nin görüşme teklifini Esad reddetti! Türkiye ve Suriye ortak harekat yapacak

Perinçek, TV 100 ekranlarında Kübra Par'ın sunumuyla yayınlanan Farklı Açılar programına katıldı. Burada gündeme ilişkin yorumlarda bulundu.

Perinçek programda Türkiye ve Suriye'nin PKK/YPG'ye karşı ortak bir harekat yapacağını Rusya'nın da buna dahil olacağını ifade etti. Ayrıca CHP'nin Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile yapmayı planladığı görüşmenin Esad tarafından resmen reddedildiğini belirtti.

'MERKEZİNDE VATAN PARTİSİ VAR'

Perinçek'in konuya ilişkin sözleri ve Kübra Par ile diyalogu şöyle:

Doğu Perinçek: Bakın önümüzde çok önemli bir hazırlık var. Türkiye ile Suriye, Suriye'nin kuzeyinde ortak harekata hazırlanıyor. En son biliyorsunuz, son 4-5 gün içinde Putin ile Beşar Esad Moskova'da buluştular. Bunu konuştular. Rusya da bu işin içinde. Bu işin merkezinde Vatan Partisi var.

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Kübra Par: Nasıl bir operasyon olacak Doğu Bey?

Doğu Perinçek: Silahlı bir operasyon olacak.

Kübra Par: PKK'ya karşı mı? Kime karşı?

Doğu Perinçek: PKK'ya, etnik bölücülüğe karşı ve tabii aynı zamanda Amerika'nın güdümünde olan sahte İslamcı terör örgütlerine karşı da olacak. Çünkü Suriye ve Türkiye'nin ortak menfaatleri burada buluşuyor. Milli Güvenlik Kurulumuzun son bildirisi de çok anlamlıydı. Ne diyordu? Orada PKK'nın temizlenmesi en başta Suriye'nin toprak bütünlüğüne hizmet eder deniyordu. Putin'le bunu konuştular. Dışişleri Bakanımız Sayın Hakan Fidan'la Lavrov, yine bunu konuştular. Ondan sonra Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları da bu minvalde. Yani önümüzdeki gündem bu.

'OPERASYON BÖLGEYLE SINIRLI KALMAYACAK'

Kübra Par: Önemli bir manşet veriyorsunuz. Diyorsunuz ki Rusya, Suriye, Türkiye birlikte Suriye'nin kuzeyinde operasyon mu yapacaklar?

Doğu Perinçek: Türkiye ile Suriye yapacak, Rusya da bu işin içinde. Önümüzde gelişmeler var, onu çok açık bir şekilde söyleyeyim. Bakın bu Türkiye ile Suriye'nin operasyonu coğrafya olarak orada sınırlı kalacak bir operasyon değil. Hemen komşusu ne? Filistin-İsrail cephesi. Doğu Akdeniz'den komşusu ne? Doğu Akdeniz'de Amerika, İsrail, Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı Nemesis, Noble Dina tatbikatları var. Ege'de de bu düşmanlık sürüyor. Somali bu açıdan çok anlamlı. Bakın 9 tane üs kurdu ABD. Dedeağaç'tan başlayarak. Bu da Doğu Akdeniz'den Suriye cephesiyle buluşuyor. Dolayısıyla böyle bir mevziden bakmak burada çok yanlış: Yalnız Suriye'nin kuzeyinde bir operasyon olacak. Türkiye ile Suriye birlikte hareket edecek. Rusya, İran onları destekleyecek. Dolayısıyla burada uluslararası bir cepheleşme kaçılmaz olarak gündeme geliyor.

'CHP'NİN POZİYONUNU BÖLGE ÜLKELERİ GÖRÜYOR'

Kübra Par: O zaman CHP'nin, Özgür Özel'in Esad'la görüşmesi Türkiye'nin Suriye politikasına aracılık olmaları yapıcıdır.

Doğu Perinçek: Beşar Esad bunu reddetti. Ben yani reddetmesini doğrudur demiyorum. Suriye Devleti, Sayın Özgür Özel'in teklifini reddetti. Suriye Devleti bunu resmen açıkladı. Ben iyi yaptı reddetti demiyorum. Neden reddetti? Reddetmesinin sebebi Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütün bölge sorunlarında Batı'yla, Avrupa'yla, Amerika'yla ve operasyonun hedefi olan oradaki YPG, PKK gibi güçlerle beraber hareket ettiğini bütün bölge güçleri görüyor. Rusya da bunu görüyor. Bakın şimdi önümüzde Rusya'da bazı toplantılar olacak. Orada da göreceğiz aynı manzaraları. O bakımdan yani ben bunu Cumhuriyet Halk Partisi'ni, bu yanlış siyaseti, Atlantik sistemi içinde.