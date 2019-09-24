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CHP’nin gizli ajandası belli oldu! IMF ile bunun için görüşmüşler

Osmanlı Ocakları Federasyonu Genel Başkanı Kadir Canpolat, CHP ile İYİ Parti’nin IMF yetkilileriyle yaptıkları gizli toplantıya ilişkin yeniakit.com.tr’ye konuştu. Canpolat, “Gizli görüşmenin perde arkasında erken genel seçim planı var. CHP-İYİ Parti ve HDP ittifakı, Recep Tayyip Erdoğan’ı ekonomi üzerinden sıkıştırarak Türkiye’yi erken genel seçime zorlayacak." dedi.

24 Eylül 2019 Salı 17:24
CHP’nin gizli ajandası belli oldu! IMF ile bunun için görüşmüşler

 Murathan Seyitoğlu  yeniakit.com.tr 

Osmanlı Ocakları Federasyonu Genel Başkanı Kadir Canpolat, IMF heyetinin CHP ve İYİ Parti yetkilileriyle yaptığı görüşmeye ilişkin yeniakit.com.tr’ye dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

“CHP ve İYİ Parti’den ‘skandal’ açıklama gelmişti”

Uluslararası Para Fonu (IMF) İcra Direktörü Raci Kaya’nın yapılan görüşme “meşruiyetdışı” bir toplantı olarak değerlendirildiğini hatırlatan Kadir Canpolat, “Küresel sömürü aracı haline gelen IMF ile ne görüşüldüğü merak edilirken CHP ve İYİ Partili yetkililerden ‘skandal’ olarak tarif edilebilecek açıklamalar gelmişti.” şeklinde konuştu.

“Gizli görüşmenin perde arkasında erken genel seçim planı var”

IMF’nin ya da CHP’nin IMF’den ne gibi karşılıklı taleplerin olduğu konusunda birçok soru işaretlerinin bulunduğuna ifade eden Kadir Canpolat, sözlerini şöyle sürdürdü:

CHP ve İYİ Parti’nin IMF ile yaptığı gizli görüşme sıradan masum bir görüşme değildir. Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu’nun kuracakları partileri de yanlarına alarak 2020’de erken bir genel seçim planlaması yapıyorlar. Bu gizli görüşmenin perde arkası gerçeğinde işte bu erken genel seçim planı vardır.

Osmanlı Ocakları Federasyonu Genel Başkanı Kadir Canpolat

“Berlin’deki CHP, HDP, FETÖ ve SP toplantısını da oteldeki gizli görüşmeyi de üst akıl planladı”

Almanya’nın başkenti Berlin’den CHP, HDP, FETÖ ve SP iş birliğiyle Türkiye’ye karşı bir ‘ihanet’ toplantısı düzenlendiğini hatırlatan Kadir Canpolat, “Berlin’de kirli ittifakla yapılan toplantı ile CHP-İYİ Parti’nin IMF heyetiyle yaptığı gizli toplantıyı birbirinden bağımsız olarak yapıldığını düşünmek mümkün değildir. Her iki toplantıyı organize eden akıl aynı akıldır.” dedi.

“Erken seçime gidip çok ortaklı hükümet kurmak istiyorlar”

IMF ile yapılan gizli görüşmenin kamuoyundan neden gizlendiğinin ve nelerin konuşulduğunun taraflarca net bir şekilde açıklanması gerektiğine dikkat çeken Kadir Canpolat, şöyle konuştu:

“CHP-İYİ Parti ve HDP ittifakı, Recep Tayyip Erdoğan’ı ekonomi üzerinden sıkıştırarak Türkiye’yi erken genel seçime zorlayacaklar. Erdoğan’ı düşürmeleri durumunda ise kuracakları çok ortaklı hükümet ilk icraat olarak IMF ile masaya oturup anlaşma yapacaklar. Yapılan sır görüşmenin perde arkasında işte bu gerçek bulunmaktadır.”

“CHP ve İYİ Parti suçüstü yakalandı”

Osmanlı Ocakları Federasyonu Genel Başkanı Kadir Canpolat, sözlerini şöyle tamamladı:

IMF ile gizli görüşme gerçekleştiren CHP ve İYİ Parti suçüstü yakalanmıştır. Her ne kadar görüşme içeriğini ‘sıradan bir görüşme’ olarak göstermeye çalışsalar da IMF ile planladıkları gizli ajanda deşifre olmuştur. Muhalefetin utanmadan kalkıp ‘Hükümet IMF ile anlaşmaya çalışıyor’ türünden dedikodu üretmişlerdi. Anlaşılan o ki, CHP-İYİ Parti-SP ve HDP ittifakı iktidara gelmiş olsa Türkiye’yi yeniden IMF’nin kucağına oturtacaklar. Kirli ittifakın içinde yer alan bütün taraflar bilsinler ki bizler sonuna kadar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Cumhur İttifakı’nın yani Türkiye’nin yanında yer almayı sürdüreceğiz.

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Haber Tarihi: 24 Eylül 2019 Salı 17:24
  1. Osmanlı Ocakları Federasyonu
  2. Osmanlı Ocakları
  3. Kadir Canpolat
  4. IMF
  5. CHP
  6. HDP
  7. FETÖ
  8. Ali Babacan
  9. Ahmet Davutoğlu
  10. Uluslararası Para Fonu

YORUM YAZ

  • HaticeHatice4 dk önce
    Tayyip beydeust akil heyetini abd de gorus teklifini kabul etti vallahi onlarin gizli hesabi varsa allahin da hesabi var ve oyle gizli sakli olmaz aleni bir vurur pir vurur aslinda allah onlara sahtekarlik yaptiklari secimde bir firsat verdi onuda ah alarak basladilar neyse allah herseyin hayirlisini verecektir tayyip beye dunya dua ediyor bunlarada dunya muslumanlari lanet okuyor
  • Devrim ÖZİSLAMDevrim ÖZİSLAM5 dk önce
    Bunun adına İhanet denir. "Kahrolsun emperyalizm, Emperyalistleri kovduk" diyen bunlar değil miydi? Emperyalizmin kapital deposu IMF ye vatanın neresini devletin hangi kurumlarını vaadettiler. Bunlar adeta birer ihanet şebekesi haline geldiler
  • mikiforovmikiforov17 dk önce
    Bundan sonra ki Ilk ekonomik dalgalanmada şunu söyleyecekler "efendim 2019 yerel secimlerinde ki galibiyetimizden sonra erken secimi talep edecektik ancak toplum cok sık secimlere girdigi icin buna sıcak bakmıyorduk ve hukumete fırsat vermiştik ancak bugun geldigimiz noktada bugun yasanan kriz sonucu gordük ki hukumet ekonomiyi yonetemeyecek derecede zaafiyet icindedir bu yuzden erken seçimlerin bir an önce yapılmasını istiyoruz " şeklinde beyan verip içinde hdp nin de olduğu cephe imf ye verdikleri taahhüdü yerine getirmek icin yumuşak lokmayı yutmak için ağızlarını açıp bekleyecekler.halbuki sosyolijik yipranmaları duzeltmek ve muslumanlari kendileri ile baristirmak icin cok guzel bir firsatti bu ara 6284 tmk cedaw suresiz nafaka kadem issizligi cozme yonunde ciddi adimlar aile bakanliginin asıl vazifesi olan aileye odaklanma gibi ıslahlar tce ve lgbti gibi zararli olusumların batıdan fonlanan feminist derneklerin lagvedilmesi gibi muhim işleri gözardi etmekle buyuk hata yapıyorlar bunlarla mucadele etmek icin maalesef muslumanlara zıt işler yaparak onlari sogutmakta ve hatada ısrar edilmekte
  • nadim hatipoğulları nadim hatipoğulları 17 dk önce
    durmuş durmuş ne durmuşmuş sonrada kalkar milliyetçilıkten dem vururlar bunla hain inanın reis bu adamın kaliteli olmadığını bildiği için partiye yanaştırmadı bahçeli bu adamın kalitesinin bozuk olduğunu gördüğü anda sildi iyide etmiş 
  • Ahmet TanerAhmet Taner19 dk önce
    Bunların ne mal olduğu mağlum. Anlıyamadığım konu, buna nasıl cesaret edebiliyorlar ve bunlara dur diyecek bir merci yokmu? Yoksa yazılar olsun.
  • Reis Hürdolaş Reis Hürdolaş 19 dk önce
    Bu zillet ittifak iddia ediyorum ki bu ülkeyi Batı ve AbD sömürgesine peşkeş çekmek için bir yabancı istihbarat örgütünde planlanmıştır. Bu kadar millet ve devlet karşıtı tipler dünyada pek az bulunur. Allah bunları kahrı perişan etsin. 
  • abdullahabdullah22 dk önce
    Fotoğrafa bakarsan Züccaciye Ocakları Genel Başkanı, Yazıya Bakarsan Osmanlı Ocakları Genel Başkanı. Bana ihale verin der gibi bakıyor.
  • Sinan GürsoySinan Gürsoy28 dk önce
    Aferin akp ye elbirliği ile İstanbul Ankara vs cahillere tesli.m ettiler hala yalakalar pembe tablko çiziyorlar

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