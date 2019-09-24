CHP’nin gizli ajandası belli oldu! IMF ile bunun için görüşmüşler

Murathan Seyitoğlu yeniakit.com.tr

Osmanlı Ocakları Federasyonu Genel Başkanı Kadir Canpolat, IMF heyetinin CHP ve İYİ Parti yetkilileriyle yaptığı görüşmeye ilişkin yeniakit.com.tr’ye dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

“CHP ve İYİ Parti’den ‘skandal’ açıklama gelmişti”

Uluslararası Para Fonu (IMF) İcra Direktörü Raci Kaya’nın yapılan görüşme “meşruiyetdışı” bir toplantı olarak değerlendirildiğini hatırlatan Kadir Canpolat, “Küresel sömürü aracı haline gelen IMF ile ne görüşüldüğü merak edilirken CHP ve İYİ Partili yetkililerden ‘skandal’ olarak tarif edilebilecek açıklamalar gelmişti.” şeklinde konuştu.

“Gizli görüşmenin perde arkasında erken genel seçim planı var”

IMF’nin ya da CHP’nin IMF’den ne gibi karşılıklı taleplerin olduğu konusunda birçok soru işaretlerinin bulunduğuna ifade eden Kadir Canpolat, sözlerini şöyle sürdürdü:

“CHP ve İYİ Parti’nin IMF ile yaptığı gizli görüşme sıradan masum bir görüşme değildir. Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu’nun kuracakları partileri de yanlarına alarak 2020’de erken bir genel seçim planlaması yapıyorlar. Bu gizli görüşmenin perde arkası gerçeğinde işte bu erken genel seçim planı vardır.”

Osmanlı Ocakları Federasyonu Genel Başkanı Kadir Canpolat

“Berlin’deki CHP, HDP, FETÖ ve SP toplantısını da oteldeki gizli görüşmeyi de üst akıl planladı”

Almanya’nın başkenti Berlin’den CHP, HDP, FETÖ ve SP iş birliğiyle Türkiye’ye karşı bir ‘ihanet’ toplantısı düzenlendiğini hatırlatan Kadir Canpolat, “Berlin’de kirli ittifakla yapılan toplantı ile CHP-İYİ Parti’nin IMF heyetiyle yaptığı gizli toplantıyı birbirinden bağımsız olarak yapıldığını düşünmek mümkün değildir. Her iki toplantıyı organize eden akıl aynı akıldır.” dedi.

“Erken seçime gidip çok ortaklı hükümet kurmak istiyorlar”

IMF ile yapılan gizli görüşmenin kamuoyundan neden gizlendiğinin ve nelerin konuşulduğunun taraflarca net bir şekilde açıklanması gerektiğine dikkat çeken Kadir Canpolat, şöyle konuştu:

“CHP-İYİ Parti ve HDP ittifakı, Recep Tayyip Erdoğan’ı ekonomi üzerinden sıkıştırarak Türkiye’yi erken genel seçime zorlayacaklar. Erdoğan’ı düşürmeleri durumunda ise kuracakları çok ortaklı hükümet ilk icraat olarak IMF ile masaya oturup anlaşma yapacaklar. Yapılan sır görüşmenin perde arkasında işte bu gerçek bulunmaktadır.”

“CHP ve İYİ Parti suçüstü yakalandı”

Osmanlı Ocakları Federasyonu Genel Başkanı Kadir Canpolat, sözlerini şöyle tamamladı:

“IMF ile gizli görüşme gerçekleştiren CHP ve İYİ Parti suçüstü yakalanmıştır. Her ne kadar görüşme içeriğini ‘sıradan bir görüşme’ olarak göstermeye çalışsalar da IMF ile planladıkları gizli ajanda deşifre olmuştur. Muhalefetin utanmadan kalkıp ‘Hükümet IMF ile anlaşmaya çalışıyor’ türünden dedikodu üretmişlerdi. Anlaşılan o ki, CHP-İYİ Parti-SP ve HDP ittifakı iktidara gelmiş olsa Türkiye’yi yeniden IMF’nin kucağına oturtacaklar. Kirli ittifakın içinde yer alan bütün taraflar bilsinler ki bizler sonuna kadar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Cumhur İttifakı’nın yani Türkiye’nin yanında yer almayı sürdüreceğiz.”