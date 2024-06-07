CHP'nin gazladığı DEM Partililer Hakkari Valisi'ni tehdit etti!

Hakkari'de DEM Partili belediye başkanının tutuklanması sonrası kayyum kararını protesto eden terör sevici DEM Partililer ile polisler arasında arbede yaşandı. DEM Partili bir şahıs Hakkari Valisi'ni tehdit ederek, "Eğer biz bu kentin valisini bu sokaklarda dolaştırırsak namerdiz" ifadeleri kullandı.

Geçtiğimiz günlerde Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yürütülen bir soruşturma kapsamında Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış gözaltına alındı.

Akış'ın Hakkari 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davanın duruşması yapıldı.

TUTUKLANAN HAKKARİ BELEDİYE BAŞKANI YERİNE VALİ ATANDI

Akış hakkında, 2014 yılında Hakkari 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Silahlı terör örgütünü yönetmek', 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'Örgüt propagandası yapmak' suçlarından dava açılmıştı.

Akış, Hakkari 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde çıktığı hakim karşısında 19 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yaşananların ardından Akış'ın yerine Hakkari Valisi Ali Çelik'in Hakkari Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiğini açıklanmıştı.

Alınan kararın ardından bölgede provokasyon yapmak isteyen DEM Partililer yine sokaklara çıktı.

HAKKARİ VALİSİ'Nİ TEHDİT ETTİ

İzinsiz gösteri düzenleyen partililerle güvenlik güçleri arasında zaman zaman arbede yaşandı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları Oruç ve beraberindekiler polislerin üzerine yürürken o esnada bir şahsın sözleri kameralara yansıdı.

DEM Partili şahıs Hakkari Valisi'ne yönelik, "Eğer biz bu kentin valisini bu sokaklarda dolaştırırsak namerdiz. Kendisi bir adım atamayacak bu sokaklarda. Binlerce polis ordusuyla gezecek" dedi.

Şahsın sözleri kısa sürede büyük tepki çekti.