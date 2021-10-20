CHP’nin dibe vurduğu 4 ilçe belli oldu

HDP ile kol kola olan CHP’nin yeni üye sayısı belli oldu. CHP'nin üye sayısı 1 milyon 297 bine ulaştı.

4 ilçede dibe vuran CHP'de; 2 üyenin kayıtlı olduğu Siirt'in Tillo ilçesi dışında Sivas'ın Doğanşar ilçesinde 6, Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde 9, Konya'nın Yalıhüyük ilçesinde ise 11 üye sayısı oldu.

CHP'nin 14 Ekim 2021 tarihli itibariyle kayıtlı 1 milyon 297 bin 624 üyesi bulunurken, bunların 446 binini kadın üyeler oluşturdu.

AA muhabirinin CHP'nin Parti Örgütü ve Örgüt Yönetimleri Faaliyet Raporu'ndan derlediği bilgilere göre, partinin haziran ayına göre üye sayısı 15 bin artarak 1 milyon 297 bin 624'e ulaştı.

Partinin mevcut üyelerinin 446 binini kadınlar, 130 binini ise genç üyeler oluşturuyor.

CHP'nin en fazla üyesi 290 bin 600 ile İstanbul'da bulunuyor. İstanbul'u 163 bin 895'le İzmir, 84 bin 500 ile Ankara, 47 bin 800 binle Antalya, 46 binle Adana ve 43 binle Mersin takip ediyor.

İlçeler bazında ise en fazla üye 21 binle Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunuyor. Sıralamada Çankaya'nın ardından 20 bin üye ile İzmir'in Buca, 17 bin üyeyle de Adana'nın Seyhan ilçesi geliyor.

CHP'ye 2 üyenin kayıtlı olduğu Siirt'in Tillo ilçesi dışında partinin üye sayısı Sivas'ın Doğanşar ilçesinde 6, Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde 9, Konya'nın Yalıhüyük ilçesinde ise 11.

7 yılda 175 bin kişi Online Üyelik Sistemi üzerinden başvuru yaptı

CHP'de 8 Temmuz 2014'te başlatılan "Online Üyelik Sistemi" üzerinden başvuranlardan, kabulünde engel olmayanların üyeliklerine Merkez Yönetim Kurulunca karar veriliyor.

Sistem üzerinden bugüne kadar 175 bin 895 kişi üyelik başvurusu yaptı, bunlardan 74 bin 592'sinin üye kütüğüne kaydı yapıldı, 20 bin 673 kişinin başvurusu ise reddedildi.

Başvuran 8 bin 180 kişi ile üyelik süreçlerinde eksikleri bulunan 72 bin 450 kişinin işlemleri ise sürüyor.