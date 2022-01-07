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Siyaset CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı! 'Genel başkanımız bir fikir değiştirmezse...'
Siyaset

CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı! 'Genel başkanımız bir fikir değiştirmezse...'

CHP PM Üyesi Eren Erdem, CHP'nin cumhurbaşkanı adayının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-01-07 09:58:00 -

CHP PM Üyesi Eren Erdem 2023 seçimlerinde CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı tartışmaları hakkında "CHP'de mevzu bitti zaten. Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin doğal adayıdır. Genel başkanımız bir fikir değiştirmezse, kaldı ki biz değiştirmemesinden yanayız, Kılıçdaroğlu CHP'nin adayıdır." dedi.

CHP Parti Meclisi Üyesi Eren Erdem, TELE 1’de Merdan Yanardağ’ın sunduğu 5. Boyut programının konuğu oldu.

"CHP'de mevzu bitti zaten"

Eren Erdem, programda 2023 seçimlerinde CHP’nin Cumhurbaşkanı adayının Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu olacağını açıkladı. Erdem "CHP'de mevzu bitti zaten. Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin doğal adayıdır. Genel başkanımız bir fikir değiştirmezse, kaldı ki bi değiştirmemesinden yanayız, Kılıçdaroğlu CHP'nin adayıdır. Adayı kim belirler, grup belirler, parti meclisi demiyor, konu kapanmış zaten." ifadelerini kullandı.

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