CHP'nin ciğerini bilen solak isimden şok itiraf! Bakalım buna ne diyeceksiniz köftehorlar

Fondaş medyanın amiral gemisi t24'te kalem oynatan solak Murat Sabuncu bile CHP'den bu ülkeye bir fayda gelmeyeceğini itiraf etmek zorunda kaldı. CHP'de büyüyen iç karışıklıkları ele alan Sabuncu, CHP'li vekiller ve yöneticilerle yaptığı görüşmelerden yola çıkarak partide derin bir huzursuzluk olduğunu belirtti. Partideki mevcut yönetimin eleştirildiğini ve Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerin hedef alındığını ifade eden Sabuncu, CHP'nin bu iç karışıklıklar nedeniyle önemli kayıplar yaşayabileceğini vurguladı. İşte Sabuncu'nun dikkat çeken yazısının ilgili bölümü:

“Bir süredir CHP’li milletvekilleri, eski-yeni belediye başkanları, partide aktif olmayan ama partide etkili olan isimlerle yüz yüze ya da telefonla görüşmeler yapıyorum. Bir kısmı ‘yönetici’ pozisyonda olan onlarca isimle yaptığım konuşmalardan ulaştığım bir sonucu paylaşmak istiyorum: CHP’de alttan alta büyüyen bir ‘iç karışıklık’ var. Ve bir süre sonra bu durum su yüzüne çıktığında-daha görünür olduğunda hem Türkiye hem CHP adına önemli bir kayıp yaşanabilir. (...)

Yaptığım konuşmalarda (...) büyük bir ilin milletvekili şöyle bir cümle kurdu:

“Murat Bey seçimlere daha vakit var. Partideki irini şimdiden patlatıp yola daha güçlü devam etmeliyiz.”

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“İrin derken?” diye sordum. Şöyle yanıt verdi:

“Mevcut yönetim tabii. Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın isimlerin Genel Kurul’da konuşmasına bile tahammülleri yok. Özgür Özel partide herkesi kucaklayan bir politika uygulayamadı.” ”