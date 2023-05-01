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Siyaset CHP'nin çaycısı Gürsel Tekin'den fıkıh dersi! 'Alevilik de Sünnilik de dindir'
Siyaset

CHP'nin çaycısı Gürsel Tekin'den fıkıh dersi! 'Alevilik de Sünnilik de dindir'

Yeniakit Publisher
2023-05-01 18:19:00 -
CHP'nin çaycısı Gürsel Tekin'den fıkıh dersi! 'Alevilik de Sünnilik de dindir'

CHP'nin çaycısı Gürsel Tekin, Alevilik ve Sünnilik'in din olduğunu savundu. Habertürk sunucusu Kübra Par ise kafa sallayarak CHP'li Tekin'e destek verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Alevi' başlıklı videosunun ardından mezhepleri siyasi propaganda haline getiren CHP'de dini bilgiler baştan yazılıyor.

Katıldığı bir televizyon programında konuşan CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medyada tepki çeken 'Alevi' başlıklı videosu üzerine konuştu.

Kılıçdaroğlu'nu savundu

Türkiye'nin yıllar evvel rafa kaldırdığı mezhep tartışmalarına yeni boyut getiren Gürsel Tekin, "Ben sayın Kılıçdaroğlu'nu gerçekten tanımanızı isterim. Böyle bir insana bu suçlamalar olur mu?" ifadeleriyle yaptığı paylaşımdan ötürü eleştirilen Kılıçdaroğlu'nu savundu.

"Alevilik de Sünnilik de dindir"

"İnancını kim seçebilir, ananızı babanızı seçebiliyor musunuz?" Dilinizi inancınızı seçebiliyor musunuz?" şeklinde açıklamalarıyla Aleviliği bir din olarak ilan eden Tekin, "Kaldı ki Alevilik çok kıymetli bir dindir. Sünnilik de dindir. Kardeşiz, iç içe büyümüşüz." ifadelerini kullandı.

CHP'li Tekin'in din dersine ise karşısındaki sunucu Kübra Par kafa sallayarak destek verdi.
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