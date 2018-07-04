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CHP'nin çamuru elinde kaldı! YSK ile AA'nın seçim sonuçları birebir örtüştü

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) açıkladığı kesin seçim sonuçları ile Anadolu Ajansı'nın kamuoyuna duyurduğu veriler ile birebir örtüştü.

04 Temmuz 2018 Çarşamba 23:15
CHP'nin çamuru elinde kaldı! YSK ile AA'nın seçim sonuçları birebir örtüştü

YSK, 24 Haziran'da yapılan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin sonuçlarını açıkladı.

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ

Buna göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 52,59 oy oranıyla cumhurbaşkanı seçildi.

Diğer adaylardan Muharrem İnce yüzde 30,64, Meral Akşener yüzde 7,29, Selahattin Demirtaş yüzde 8,40, Temel Karamollaoğlu yüzde 0,89 ve Doğu Perinçek yüzde 0,20 oya ulaştı.

MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ

Milletvekili genel seçim sonuçlarına göre ise AK Parti yüzde 42,56 oy oranıyla parlamentoda 295 sandalye kazandı.

CHP yüzde 22,65 oy oranıyla 146, MHP yüzde 11,10 oy oranıyla 49, HDP yüzde 11,70 oy oranıyla 67, İYİ Parti yüzde 9,96 oy oranıyla 43 milletvekili çıkardı.

Saadet Partisi yüzde 1,34, HÜDA PAR yüzde 0,31, Vatan Partisi yüzde 0,23 oy aldı ve bu oranlarla milletvekili çıkaramadı.

Anadolu Ajansı'nın sandıklardan abonelerine ve kamuoyuna aktardığı tüm veriler,  YSK'nın açıkladığı kesin seçim sonuçlarıyla birebir örtüştü.

Haber Tarihi: 04 Temmuz 2018 Çarşamba 23:15
  1. AA'nın seçim sonuçlarındaki başarısı
  2. ysk
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  4. milletvekili
  5. recep tayyip erdoğan
  6. muharrem ince
  7. meral akşener
  8. selahattin demirtaş
  9. temel karamollaoğlu
  10. doğu perinçek
  11. ak parti
  12. chp
  13. mhp
  14. hdp
  15. iyi parti
  16. saadet partisi
  17. hüda par
  18. vatan partisi
  19. anadolu ajansı

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