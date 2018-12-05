CHP’nin bir yalanı daha ortaya çıktı! ‘Rakamlar yanlış argümanlar çarpıtılmış’

CHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Açıkel başkanlığındaki ARGE - Bilim, Yönetim Kültür Platformu tarafından “AKP Türkiyesi’nde gençler madde bağımlılığının pençesinde” başlığıyla hazırlanan raporda yer alan bilgilerin yalan ve yanlışlarla dolu olduğu ortaya çıktı.

Özellikle son yıllarda uyuşturucuyla mücadele alanında ortaya koyduğu gayreti sadece kolluk kuvvetlerinin başarılarının ötesine taşıyan Türkiye, ilgili bakanlıklar, üniversiteler, STK'lar gibi çok farklı kuruluşlarla yapılan çalışmalar neticesinde çok güzel sonuçlar alıyor.

Raporda yer alan bilgiler ya eksik ya yanlış ya da eski

Yapılan çalışmalar ve atılan onca adımın ardından CHP yönetimi önderliğinde hazırlanan ve geçtiğimiz günlerde kamuoyuyla paylaşılan raporda yer alan bilgiler kafalarda soru işaretlerine neden oldu.

Söz konusu raporda yer alan bilgi ve istatistiklerin büyük çoğunluğun eski ya da yanlış bilgi olduğu öğrenilirken, raporda yer alan "Türkiye'de uyuşturucuya başlama yaşı 10'un altına düştü" ifadesinin ise kesinlikle doğru bir bilgi olmadığı ve herhangi bir bilimsel kaynağa dayandırılamıyacağı kaydedildi.

Raporda, madde kullananların nüfusa oranının 2002'den bu yana yüzde 6 artığı bilgisi yer alırken, Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (TUBİM) tarafından yapılan araştırmaya göre bu oranın yüzde 3.1 olarak saptandı.

Kaynağı olmayan bilgileri bilimsel rapora koydular

Son 3 yılda madde bağımlılarının sayısının yüzde 20 artış gösterdiği yönündeki bilginin de hatalı olduğu öğrenilirken, bu oranın da hatalı olduğu ve söz konusu oranın aynı dönemde yüzde 7 azaldığı ortaya çıktı.

Türkiye bu alanda dünyaya örnek oluyor

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı, Emniyet Genel Müdürlüğü TUBİM Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, yenisafak.com'a yaptığı açıklamada, Türkiye'nin uyuşturucuyla mücadele noktasında dünyaya örnek olacak başarılara imza attığını söyledi.

Uyuşturucu konusunda gelir durumu öne çıkarılmamalı

Uyuşturucuyla mücadelede zengin-fakir ayrımı gözetmeksizin mücadele edilmesi gerektiğini altını çizen İlhan, şöyle devam etti:

Avrupa'da her 4 erişkinden 1'i uyuşturucu madde kullanıyor. Gençler baz aldığınızda ise Avrupa'da her 5 gençten 1'nin madde kullandığını görüyoruz. Bizim ülkemizin oranları Avrupa'ya göre çok düşük. Araştırmalarımıza göre Türkiye'de uyuşturucuya başlama yaşının ortalaması 19.

Burada şunu net bir şekilde ifade etmek isterim; Türkiye'de uyuşturucu sorunu ne önlem alınmayacak kadar düşük, ne de abartılacak kadar yüksek.

Jeopolitik konum ve genç nüfus oranı hedef ülke olmamıza neden oluyor

İlhan, Türkiye'nin hem doğudan gelen uyuşturucunun hem de özellikle Balkan coğrafyasından gelen sentetik maddelerin merkezinde olduğuna dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Çin'den gelen uyuşturucular için de en önemli geçiş noktasında yer alıyoruz. Jeopolitik gerçekliğin yanı sıra genç nüfus oranımızın fazla olması da satıcılar için bizi 'hedef ülke' konumuna getiriyor.