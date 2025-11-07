CHP’nin bilgi işlem sorumlusu Orhan Gazi Erdoğan tutuklandı
İBB’nin “İstanbul Senin” uygulamasından milyonlarca vatandaşın kişisel verilerinin yurt dışına sızdırıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada, CHP’nin bilgi işlem sorumlusu Orhan Gazi Erdoğan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmişti. Gelen son dakika haberine göre CHP'li Orhan Gazi Erdoğan tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "İstanbul Senin" uygulaması üzerinden 4,7 milyon kullanıcının kişisel verileri ile konum bilgilerinin iki ülkeye sızdırıldığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Orhan Gazi Erdoğan'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheli Erdoğan'ın, sevk edildiği İstanbul Adliyesi'nde savcılıkça ifadesi alındı. Savcılık, şüpheliyi tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti.
İHA'nın son dakika koduyla geçtiği habere göre CHP'li Orhan Gazi Erdoğan tutuklandı.