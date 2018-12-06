CHP'nin belediye başkan adayları belli oldu
CHP Parti Meclisi, yerel seçimler için adaylarını belirmeye başladı. CHP PM'de yapılan oylamaya göre bazı belediye başkan adayları belli oldu.06 Aralık 2018 Perşembe 15:03
CHP Parti Meclisi, yerel seçimlerde partinin adaylarını belirlemeye devam ediyor. CHP Parti Meclisi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. CHP MYK'dan geçen liste Parti Meclisi'nin onayına sunuldu.
CHP'nin adayları şöyle:
Edirne: Recep Gürkan
Hatay: Lütfi Savaş
Sinop: Barış Ayhan
Çanakkale: Gökhan Ülger
Eskişehir: Yılmaz Büyükerşen
Karaman: Emin Ege
Kırşehir: Selahattin Ekicioğlu
Mardin: Süleyman Sarı
Muğla: Osman Gürün
Konya-Ereğli: Bülent Ecevit Tatlıdil
Tunceli: Yusuf Kenan Aydın
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