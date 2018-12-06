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CHP'nin belediye başkan adayları belli oldu

CHP Parti Meclisi, yerel seçimler için adaylarını belirmeye başladı. CHP PM'de yapılan oylamaya göre bazı belediye başkan adayları belli oldu.

06 Aralık 2018 Perşembe 15:03
CHP'nin belediye başkan adayları belli oldu

CHP Parti Meclisi, yerel seçimlerde partinin adaylarını belirlemeye devam ediyor. CHP Parti Meclisi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. CHP MYK'dan geçen liste Parti Meclisi'nin onayına sunuldu.

CHP'nin adayları şöyle:

Edirne: Recep Gürkan

Hatay: Lütfi Savaş

Sinop: Barış Ayhan

Çanakkale: Gökhan Ülger

Eskişehir: Yılmaz Büyükerşen

Karaman: Emin Ege

Kırşehir: Selahattin Ekicioğlu

Mardin: Süleyman Sarı

Muğla: Osman Gürün

Konya-Ereğli: Bülent Ecevit Tatlıdil

Tunceli: Yusuf Kenan Aydın

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 15:03
  1. Karaman
  2. Tunceli
  3. Sinop
  4. Muğla
  5. Mardin
  6. Konya
  7. Kırşehir
  8. Hatay
  9. Eskişehir
  10. Edirne
  11. Çanakkale
  12. Aydın
  13. chp

YORUM YAZ

  • sütçü imamın torunusütçü imamın torunu24 dk önce
    bunlar kazanırsa eş baskanlarida hdp li olur herhalde aralarinda fark göremiyorum
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