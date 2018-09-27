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CHP'nin belediye başkan aday adaylığı ücretleri ne kadar?

CHP, 31 Mart 2019 yerel seçimlerde belediye başkan aday adaylığı başvurularından ne kadar ücret alacağını belirledi. CHP’nin belediye başkan aday adaylarından alacağı ücret için büyükşehir belediye başkanlığı aday adaylarından 10 bin TL, nüfusu 15 binin altındakiler belediyeler için bin 500 TL başvuru ücreti alınacak.

27 Eylül 2018 Perşembe 17:37
CHP'nin belediye başkan aday adaylığı ücretleri ne kadar?

CHP, 31 Mart 2019 yerel seçimlerde belediye başkan aday adaylığı başvurularından ne kadar ücret alacağını belirledi. CHP’nin belediye başkan aday adaylarından alacağı ücret için büyükşehir belediye başkanlığı aday adaylarından 10 bin TL, nüfusu 15 binin altındakiler belediyeler için bin 500 TL başvuru ücreti alınacak.

Yerel seçim hazırlıklarına hız veren CHP, son yapılan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında, aday adaylığı için gereken şartları ve ücretleri belirledi. Başvurularda büyükşehir belediye başkanlığı için aday adayından 10 bin, nüfusu 100 bin ve üzeri il ilçeler için 7 bin 500, nüfusu 50-100 bin arasındaki belediye başkanlığı için 5 bin lira alınacak. Nüfusu 15-50 bin olan il, ilçe ve belde belediye başkanlığı için 3 bin, nüfusu 15 binin altındakiler için bin 500, nüfusu 100 binin üzerindeki ilçelerde belediye meclisi ve il genel meclisi üyeliği için ise 3 bin 500 lira ücret talep edilecek.

Nüfusu 50-100 bin arasındaki ilçelerde belediye meclisi ve il genel meclisi üyelikleri için 2 bin, 15-50 bin arasındaki yerlerde bin, nüfusu 15 binin altındaki yerlerde ise 250 lira alınacak. Nüfusu 15-50 bin olan beldelerde belediye meclis üyeliği için 500 lira talep eden CHP, nüfusu 15 binin altındaki beldelerde belediye meclis üyeliği için de 250 lira ödenti alacak. CHP, aday adaylığı için başvuracak kadın ve genç adaylardan belirlenen rakamların yarısını talep ederken engelli, şehit yakınları ve gaziler ise herhangi bir ücret ödemeyecek. Bunun yanı sıra aday adayları ayrıca belediye başkanlığı için 250, meclis üyelikleri için de 100 lira dosya ücreti verecek.

 

Haber Tarihi: 27 Eylül 2018 Perşembe 17:37
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