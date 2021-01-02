  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem CHP'nin başörtüsü hazımsızlığı! Al birini vur ötekine
Gündem

CHP'nin başörtüsü hazımsızlığı! Al birini vur ötekine

CHP eski İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş bir hakimin başörtülü olmasının doğru olmadığını söyleyerek bir skandala imza attı.

Yeniakit Publisher
2021-01-02 23:38:00 -

CHP eski İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş katıldığı bir televizyon programında skandal açıklamalarda bulundu. Yarkadaş, ''Çok açık söyleyeyim bir hakimin türbanlı olması doğru değildir. Dünyanın hiçbir yerinde bu olmaz.'' dedi.

Eski Türkiye'yi özleyen CHP'liler her fırsatta başörtüsüne saldırmaktan çekinmiyor.

CHP'li Fikri Sağlar da başörtülü hakimleri hedef aldı

Halk TV canlı yayınında konuşan CHP'li eski bakan ve milletvekili Fikri Sağlar'ın başörtülü hakimleri hedef aldı.

Sağlar, "Yargılandığım zaman, türbanlı bir hakimin karşısına gittiğimde, haklarımı koruyacağı ve adaleti yerine getirebileceği konusunda kuşkum var." diyerek büyük tepki çekmişti.

Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü yalanı

Saadet Partisi’nin kanalı TV5’te canlı yayında açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, üniversitelerde başörtüsü yasağını kendilerinin kaldırdığını iddia ederek vatandaşları göz göre göre kandırmaya çalıştı.

Seçimlerden önce göz boyamaya çalışan Kılıçdaroğlu, 'O dönem YÖK başkanıyla konuştum, başörtüsü yasağının kaldırılmasını söyledim ve kaldırdılar.' ifadelerini kullandı.

Sunucunun, "AK Parti biz kaldırdık' diyor. Siz şimdi diyorsunuz ki 'Hayır biz kaldırdık.' doğru mu anladım." sorusuna, 'Evet' yanıtını verdi.

Halk TV'de rezalet! CHP'li Fikri Sağlar 'başörtülü hakimleri hedef aldı!
Halk TV'de rezalet! CHP'li Fikri Sağlar 'başörtülü hakimleri hedef aldı!

Medya

Halk TV'de rezalet! CHP'li Fikri Sağlar 'başörtülü hakimleri hedef aldı!

CHP'li Fikri Sağlar'ın başörtüsüne yönelik skandal sözlerinden sonra 28 Şubat'çılar bir bir ortaya döküldü
CHP'li Fikri Sağlar'ın başörtüsüne yönelik skandal sözlerinden sonra 28 Şubat'çılar bir bir ortaya döküldü

Gündem

CHP'li Fikri Sağlar'ın başörtüsüne yönelik skandal sözlerinden sonra 28 Şubat'çılar bir bir ortaya döküldü

CHP’li Fikri Sağlar’ın hadsiz sözleri sonrası Saadet Partisi kendisiyle çelişti! Karşısında değil yanındasınız
CHP’li Fikri Sağlar’ın hadsiz sözleri sonrası Saadet Partisi kendisiyle çelişti! Karşısında değil yanındasınız

Siyaset

CHP’li Fikri Sağlar’ın hadsiz sözleri sonrası Saadet Partisi kendisiyle çelişti! Karşısında değil yanındasınız

Canan Kaftancıoğlu'na olay soru: Kılıçdaroğlu'ndan yana mısın Sağlar'dan mı?
Canan Kaftancıoğlu'na olay soru: Kılıçdaroğlu'ndan yana mısın Sağlar'dan mı?

Gündem

Canan Kaftancıoğlu'na olay soru: Kılıçdaroğlu'ndan yana mısın Sağlar'dan mı?

Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü palavrasını Fikri Sağlar ele verdi!" target="_blank">
Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü palavrasını Fikri Sağlar ele verdi!
Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü palavrasını Fikri Sağlar ele verdi!

Gündem

Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü palavrasını Fikri Sağlar ele verdi!

CHP'li Fikri Sağlar bir açıklama daha yaptı: Alçaldıkça alçaldı!
CHP'li Fikri Sağlar bir açıklama daha yaptı: Alçaldıkça alçaldı!

Gündem

CHP'li Fikri Sağlar bir açıklama daha yaptı: Alçaldıkça alçaldı!

28 Şubat mağduru kadınlardan CHP'li Sağlar'a tepki!
28 Şubat mağduru kadınlardan CHP'li Sağlar'a tepki!

Gündem

28 Şubat mağduru kadınlardan CHP'li Sağlar'a tepki!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İngiltere Bayraktar SİHA’nın benzerini yapacak
Teknoloji

İngiltere Bayraktar SİHA’nın benzerini yapacak

Libya, Suriye ve Karabağ'da destan yazan yerli ve milli Bayraktar TB-2 SİHA'lar İngiltere'nin radarına girdi. İngiliz basınında çıkan haberl..
Çeyrek altın ne kadar 2 Ocak | Güncel altın fiyatları
Ekonomi

Çeyrek altın ne kadar 2 Ocak | Güncel altın fiyatları

Hafta sonu altın fiyatları | Altın yatırımı yapan ya da altın satın almak isteyenler güncel rakamları yakından takip ediyor. Hafta sonu altı..
Çin'den İngiltere'ye açık tehdit: Gerekeni yaparız
Dünya

Çin'den İngiltere'ye açık tehdit: Gerekeni yaparız

Avrupa Birliği'nden ayrılan İngiltere'nin gözünü Doğu'ya dikmesi Çin'i rahatsız etti. Pekin yönetimi İngiltere'ye tehdit gibi bir uyarıda bu..
Satılık 2018 model Audi B8
Satılık 2018 model Audi B8

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay