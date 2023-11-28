CHP’nin bankasından itiraf gibi sözler! Hortumlanan bankalardan rekabetçi bankalara

Atılım Üniversitesi tarafından İşletme Fakültesi Lamia Ergenekon Salonu'nda "Cumhuriyetin 100’üncü Yılında Türkiye’de Bankacılık Sektörü" adlı konferans düzenlendi. Konferansa konuşmacı olarak katılan Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bali, Türk bankacılık sisteminin şu anda rekabet edemeyeceği herhangi bir bankacılık sistemi olmadığını söyleyerek, "Çok uzun yıllar önce uluslararası bir konferansta oradaki muhataplarımıza ‘Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gece saat 3’te Türk hazinesine borç verip, sabaha karşı geri tahsil edebilir' demiştim. Onlar şu anda bile bu yöntemleri, bu uygulamaları yapabilir durumda değiller. Özellikle teknolojiye yatkınlık, nitelikli insan gücü ve kazandığımız tecrübe ile çok iyi bir performans gösterildi. 2008 global krizi Avrupa bankacılık sisteminin iyi yönetemiyor olmasının nedeni. Rutinin içinde yaşıyorlar. Rutinin içinde yaşayan kişi kriz yönetemez. Bizim rutinimiz kriz. Hatta sıkılırız işler biraz istikrarlı gider, iyi giderse. Biz her gün her şeyi yeniden değiştiren bir ulusuz ve bu çok büyük bir pratiklik de kazandırıyor açıkçası. Bankalarda da, şirketlerimizde de bunun çok önemini görüyoruz. Bu kadar ağır işler aslında kolay değil altında kalırsınız, kalmanız lazım normal şartlarda" diye konuştu.

Pandemi nedeniyle bankacılık sektöründe teknolojik olarak birçok değişim olduğuna dikkat çeken Bali, şunları kaydetti:

"Teknolojiyi kullanmada kısıtları olan yaş grupları veya eğitim grupları mecbur kalınca onlar da bu kervana katıldılar. Katılmayanlar var hala biliyorum, aramızda da var. Bu etkinlik, verimlilik, müşteri konforu bunları getiriyor. 1987’de ilk ATM’nin hizmete girmesi ve adının bankamatik olarak yerleşmesi, 1996’da ilk çağrı merkezinin faaliyete geçmesi, 1997’de ilk internet bankacılığı kullanımı ve 2007 yılında bu alandaki ilk mobil uygulama İş Cep. Bunlar çok önemli kilometre taşları. Şimdi yapay zeka ve robotik endüstrilerle çalışıyoruz. Yazılım robotlarıyla operasyonların çok büyük bir bölümünü hatasız olarak ve çok hızlı olarak robotlara bırakmış durumdayız. Bugün İş Bankası'nda kredi kararları yapay zeka tarafından veriliyor, fiyatlama aynı şekilde yapay zeka tarafından veriliyor. Eskiden bankacılık müşterinin ihtiyacı nüksettiğinde o nükseden ihtiyacını gidip bankaya ifade edip, bankadan onunla ilgili hizmet alması şeklindeydi. Sonra müşteri odaklı dönüşüm programları sayesinde bankalar olarak müşterinin ayağına gitmeyi öğrendik. Bir bireyin ya da bir şirketin ayak izleri neredeyse siz de çaktırmadan orada olacaksınız. Şimdiki bankacılık bu."

Konferansın ardından Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bali’ye plaket takdim edildi.