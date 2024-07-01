CHP’nin bankası Odatv’yi kızdırdı!

"Atatürkçülerden para topluyor bol keseden dağıtıyor: İş Bankası'nın 'liboş' sevdası..." başlıklı bir haber yayınlayan Odatv İş Bankası'na sert tepki gösterdi.

Odatv'nin haberi şöyle:

Atatürkçü kamuoyundan mevduat toplarken "milli banka" ve "Atatürk'ün emaneti" olduğunu hatırlayan İş Bankası, söz konusu reklam bütçesi olduğunda liberal yayıncılara bol keseden reklam dağıtıyor. İş Bankası'nın "AB fonu" dağıtır gibi dağıttığı reklamlar tepkilere neden oluyor...

Türkiye'nin "milli banka" ihtiyacını karşılamak amacıyla Cumhuriyet’in ikinci yılında bizzat Mustafa Kemal Atatürk'ün sermayesiyle kurulan İş Bankası, liberal internet sitelerine reklam yağdırarak sol liberalizmi finanse etme uygulamasını sürdürüyor. Atatürkçü kamuoyundan mevduat toplarken "milli banka" ve "Atatürk'ün emaneti" olduğunu hatırlayan İş Bankası, söz konusu reklam bütçesi olduğunda liberal yayıncılara bol keseden reklam dağıtıyor.

Atatürkçü, ulusalcı yurttaşlar birikimlerini "Atatürk'ün emaneti" olarak gördükleri İş Bankası'nda değerlendirirken İş Bankası'nın ise bu emaneti sol liberal internet siteleri ve yayıncılar için adeta "AB fonu" dağıtır gibi dağıtması tepkilere neden oluyor.

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HAZİNEYE DEVİR TARTIŞMALARI

Geçen yıllarda CHP'nin İş Bankası'ndaki hisselerinin hazineye devri için Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından talimat verdiği öne sürülmüştü. 1951 yılında, Demokrat Parti döneminde CHP mallarına el konulmasıyla birlikte Hazine’ye devredilen hisseler ve partinin diğer malları 1963 yılında Anayasa Mahkemesinin aldığı kararla CHP’ye geri verilmişti. Benzer bir durum 1980 darbesinde de yaşanmıştı. 1981’de siyasi partiler kapatırken, partilerin malları da Hazine’ye devredilmişti. 1992’de CHP yeniden açıldıktan sonra el konulan mallar ve İş Bankası ile ilgili dava açmıştı. Davaya bakan Yargıtay 11. Dairesi, “(...) CHP’nin İş Bankası’ndaki hisselerinin korunması Aziz Atatürk’ün vasiyeti olup, rüçhan hakkının kullanılması gereği ve müdahalede bulunulamayacağı gerekçesiyle, hisselerin CHP’ye geri verilmesi….” şeklinde karar vermişti.

İş Bankası'nın hisselerinin 28.09’luk kısmını, İş Bankası yönetiminde yer alan 4 CHP’li üye tarafından temsil edilen Mustafa Kemal Atatürk hisseleri oluşturuyor. Bu hisselerin temettü gelirleri ise Atatürk’ün vasiyeti gereğince Türk Dil Kurumu (TDK) ve Türk Tarih Kurumu’na (TTK) bırakılmış olduğundan, temettü ödemeleri vasiyetname hükümleri ve yasal mevzuat çerçevesinde söz konusu kurumlara yapılıyor.

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