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CHP'nin Antalya adayı belli oldu

CHP Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Muhittin Böcek'i aday gösterdi.

18 Aralık 2018 Salı 16:57
CHP'nin Antalya adayı belli oldu

CHP Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Muhittin Böcek'i aday gösterdi.

CHP’nin Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek oldu.

"20 yıldır Konyaaltı’nda birlikte başardık"

Bugün MYK sonrası toplanan Parti Meclisi, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Muhittin Böcek’i belirledi. Konyaaltı’nda biri Anavatan Partisi, 3’ü CHP olmak üzere 4 dönemdir belediye başkanlığı yapan Muhittin Böcek, akşam Ankara’dan uçakla Antalya’ya gelecek. Partililer Muhittin Böcek için havalimanında karşılama töreni organize ediyor.

Muhittin Böcek, adaylığının belli olması sonrasında Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "20 yıldır Konyaaltı’nda birlikte başardık. Şimdi de hayatımı adadığım Antalya’da birlikte başarmaya geliyorum. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, örgütümüze ve Sayın Meral Akşener’e teşekkür ediyorum. Oturan değil çalışan Antalya’ya hazır olun, şimdi çalışma zamanı" dedi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 16:57
  1. Konya
  2. Ankara
  3. Antalya
  4. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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