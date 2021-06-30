"CHP'nin anketçisi" Hakan Bayrakçı muhalefete fena patladı! "19 yıldır bunu yapıyorsunuz, nereye vardınız?"

"CHP'nin anketçisi" olarak bilinen SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı, CHP'yi sert bir dille eleştirdi. Katıldığı canlı yayında, AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERdoğan'ı eleştirmenin bir anlamı olmadığını söyleyen Bayrakçı, "Anlamadınız mı oğlum, anlamadınız mı? 19 yıldır bunu yapıyorsunuz, nereye vardınız?" diye sordu.

Bayrakçı şunları söyledi:

"Tayyip Erdoğan'a ve AK Parti'ye denmeyen kalmadı. Gazetecisinden muhalefet liderine kadar. Daha anlamadınız mı hala, Tayyip ERdoğan'ı sabahtan akşama, çift günlerde Erdoğan'ı, tek günlerde AK Parti'yi eleştirerek vardığınız yer bu işte. Daha bunu anlamadılar. Ben buraya çıkayım, 4 saat boyunca Erdoğan'ı eleştireyim, bunu bekliyorlar. Yüz binlerce insan bunu bekliyor. Anlamadınız mı oğlum, anlamadınız mı? 19 yıldır bunu yapıyorsunuz, nereye vardınız? Efendim, son seçimde İstanbul'u, Ankara'yı aldık... Ya sen ne diyorsun? Türkiye genelinde adamların oyları yine yüzde 52. Türkiye genelinde iktidarın oyu son seçimde yine yüzde 52."