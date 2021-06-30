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Siyaset "CHP'nin anketçisi" Hakan Bayrakçı muhalefete fena patladı! "19 yıldır bunu yapıyorsunuz, nereye vardınız?"
Siyaset

"CHP'nin anketçisi" Hakan Bayrakçı muhalefete fena patladı! "19 yıldır bunu yapıyorsunuz, nereye vardınız?"

SONAR Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a her koşulda karşı çıkan CHP'yi sert bir dille eleştirdi. Bayrakçı, "19 yıldır bunu yapıyorsunuz, nereye vardınız?" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-06-30 15:40:00 -

"CHP'nin anketçisi" olarak bilinen SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı, CHP'yi sert bir dille eleştirdi. Katıldığı canlı yayında, AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERdoğan'ı eleştirmenin bir anlamı olmadığını söyleyen Bayrakçı, "Anlamadınız mı oğlum, anlamadınız mı? 19 yıldır bunu yapıyorsunuz, nereye vardınız?" diye sordu.

Bayrakçı şunları söyledi:

"Tayyip Erdoğan'a ve AK Parti'ye denmeyen kalmadı. Gazetecisinden muhalefet liderine kadar. Daha anlamadınız mı hala, Tayyip ERdoğan'ı sabahtan akşama, çift günlerde Erdoğan'ı, tek günlerde AK Parti'yi eleştirerek vardığınız yer bu işte. Daha bunu anlamadılar. Ben buraya çıkayım, 4 saat boyunca Erdoğan'ı eleştireyim, bunu bekliyorlar. Yüz binlerce insan bunu bekliyor. Anlamadınız mı oğlum, anlamadınız mı? 19 yıldır bunu yapıyorsunuz, nereye vardınız? Efendim, son seçimde İstanbul'u, Ankara'yı aldık... Ya sen ne diyorsun? Türkiye genelinde adamların oyları yine yüzde 52. Türkiye genelinde iktidarın oyu son seçimde yine yüzde 52."

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Yorumlar

Mehmet

inşallah gelecek 2023 seçimlerinde ankara ve istanbul da yaşayanlar ekrem ve mansura verdikleri destek sebebiyle bin pişman ve bunun yansıması olacak.
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