CHP'nin anketçisi, ABD'nin 'muhalefet' ve 'Erdoğan' planını açıkladı

SONAR Araştırma Şirketi kurucusu Hakan Bayrakçı, ABD'nin Türk siyasetiyle ilgili planını açıkladı. CHP'ye yakın kimliği sebebiyle, "CHP'nin anketçisi" olarak tanınan Bayrakçı, ABD'nin AK Parti hükümetini devirmek istediğini, planlarını daha rahat uygulayabilmek için muhalefeti iktidara getirmeyi planladığını söyledi.

Bayrakçı, katıldığı canlı yayında şu ifadeleri kullandı:

Yapacakları her şey, Tayyip Erdoğan iktidarını devirmektir. Amerika'nın ana planı budur. Şu anda Türkiye ile ilgili, 'yok maydanoz alayım, marul satayım' böyle bir şeyleri yok. Arabamı satayım, bilmem ne satayım, bunlar yok. Şuna karışsın, buna karışmasın, yok! Amerika'nın şu anda yediği, içtiği, Türkiye ile ilgili bir tane planı vardır; muhalefete seçim kazandırıp Tayyip Erdoğan'ı ortadan kaldırmak. Amerika'nın planı bu.

Amacı şu; muhalefet gelirse Türkiye ile ilgili planlarını daha rahat uygulayacak. Açıkçası bu.