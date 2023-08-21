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Siyaset CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli olu
Siyaset

CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli olu

Yeniakit Publisher
2023-08-21 15:52:00 -
CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli olu

Yerel seçimlere kısa bir zaman kala partilerin belediye başkan adayları da merak konusu olurken CHP'den dikkat çeken bir açıklama geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeynel Emre, Ankara'yı her yağmurda sele teslim eden Mansur Yavaş'ın yeniden belediye başkan adayı olacağını söyledi.

Emre, Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada ne kendilerine Levent Gök ismi önerildiğini ne de CHP yönetiminin Mansur Yavaş yerine başka bir ismi düşündüğünü söyledi.

CHP Genel Merkezi'nin şu anda kurultay çalışmalarına yoğunlaştığını ve Türkiye’nin hiçbir ili için belediye başkan adaylığı konusunun gündemlerinde olmadığını belirten Zeynel Emre şunları söyledi:

“Parti yönetiminin şu anda öncelikli konusu Tüzük değişikliği ve kurultay çalışmaları oluşturuyor. Yerel seçimlerde belediye başkan adaylıklarını şu ana kadar hiç gündemimize almadık. Bu daha sonraki bir konu. Partimiz belediye başkanları hakkında halk memnuniyetini ölçen araştırmaları düzenli olarak yaptırıyor. Bu araştırmalarda on bir büyükşehir belediye başkanımızın çalışmalarından memnuniyet oranı oldukça yüksek çıkıyor.

"Mansur Başkan’ın yerine bir aday arayışımız yoktur"

 

Hele hele Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş en üst sırada çıkıyor ki, bu kadar beğenilen bir belediye başkanının yerine aday arayışına girmek çok anlamsız olur. Ne genel başkana bu yönde bir öneri gelmiştir ne de böyle bir önerinin kabul edilebilirliği vardır. Sayın Genel Başkanımız bu haberden rahatsız olduğunu iletti. Kesinlikle Mansur Başkan’ın yerine bir aday arayışımız yoktur.”
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