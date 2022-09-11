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Siyaset CHP'nin anatomisini yıllar önce çözmüştü! İşte merhum Erbakan Hoca'nın CHP'nin Yunanistan sevdasına ilişkin tespiti!
Siyaset

CHP'nin anatomisini yıllar önce çözmüştü! İşte merhum Erbakan Hoca'nın CHP'nin Yunanistan sevdasına ilişkin tespiti!

Tunç Soyer'in ecdad Osmanlı'ya yönelik hakareti, merhum Necmettin Erbakan Hoca'nın yıllar önceki CHP tespitini yeniden gündeme getirdi.

Yeniakit Publisher
2022-09-11 21:24:00 -
CHP'nin anatomisini yıllar önce çözmüştü! İşte merhum Erbakan Hoca'nın CHP'nin Yunanistan sevdasına ilişkin tespiti!

 Yeniakit.com.tr 

İzmir'in Kurtuluşu programında konuşan CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in ecdad Osmanlı'ya yönelik çirkin sözleri kamuoyunda tartışılmaya devam ederken, merhum Necmettin Erbakan Hoca'nın CHP'nin Yunan sevdasına ilişkin tespiti yeniden gündem oldu.

'Ödü patlıyor'

Merhum Hoca, CHP'lilerin Yunan'a yakınlığını, bir mitinginde şöyle anlatmıştı:

Bunlar 9 Eylül'de Yunan'ı denize döktüğümüz için sözde merasim yapıyor. Merasim konuşmalarına bakın; düşmanı denize döktük diyor da düşmanın kim olduğunu konuşamıyor. Yunan'ı denize döktük diyemiyor. Ödü patlıyor.

 

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