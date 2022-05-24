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Gündem CHP'nin alemci 'Yırtık terliklisinden' komedi gibi savunma
Gündem

CHP'nin alemci 'Yırtık terliklisinden' komedi gibi savunma

CHP'nin Maltepe'de gerçekleştirdiği mitingde tiyatro sergileyen alemci 'yırtık terlikli' kağıt toplayıcısı Nusret Güllü önceki yıllara ait alkol içerken çekildiği fotoğraflara ilişkin "İçki içmek suç mu gardaş" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-05-24 15:12:00 - 2022-05-24 15:35:57

CHP'nin Maltepe mitinginde sergilenen tiyatrosunda kürsüde konuşanlardan birisi olan kağıt toplayıcısı Nusret Güllü'nün alkol içerken çekilmiş fotoğrafları çok konuşuldu. Çöpten giyindiğini, geçinemediğini iddia eden Nusret Güllü'nün görüntüleri görenleri şaşkına çevirdi.

"İçki içmek suç mu gardaş"

Geçinemediğini iddia ederek CHP mitinginde naralar atan ancak sonrasında ise alkol masalarında fotoğrafları ortaya çıkan CHP'nin 'yırtık terliklisi' Nusret Güllü, bu fotoğraflarla ilgili yöresel ağızla "İçki içmek suç mu gardaş" dedi

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Yorumlar

GİBİ

İÇERSE İÇER SANA NE HIRSIZLIK YAPMASINI MI TERCİH EDERDİN TEK YÜZÜKLE GELEN GİBİ

Ahmet Galatalı

Lan güllü, bedava mı o içecek? Masaya baksan 1.500 lira çıkar oradan. Mavi saç nedir oglum
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