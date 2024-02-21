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Siyaset CHP’nin afiş noktası belediye aracının kasası! Kamyona 'Böcek' kondu
Siyaset

CHP’nin afiş noktası belediye aracının kasası! Kamyona 'Böcek' kondu

Yeniakit Publisher
2024-02-21 16:47:00 - 2024-02-21 17:04:17
CHP’nin afiş noktası belediye aracının kasası! Kamyona 'Böcek' kondu

Türkiye 31 Mart'ta sandığa gitmeye hazırlanırken, CHP'li adayların belediye araçlarını, kendi reklamlarını yapmak için kullanmalarına tepki yağıyor. Bunun son örneği Muhittin Böcek'in aday olduğu Antalya'da görüldü.

Yerel seçimlere sayılı günler kala aday belirleme sürecinde birçok bölgede kriz yaşayan CHP, Antalya'da mevcut Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile yola devam etme kararı aldı.

31 Mart'ta kaybetme korkusuyla son kozlarını oynayan CHP'li adaylar, belediye araçlarını reklamları için kullanmaya başladı.

Belediye araçlarını kendi çıkarlarına kullanıyorlar

Ankara'da Mansur Yavaş'ın ardından Antalya'da da Muhittin Böcek, millete hizmet etmesi gereken belediye araçlarını, afişlerini astırarak reklamının yapılması amacıyla kendi çıkarları için kullanıyor.

Böcek'e tepki yağdı

Muhittin Böcek'in afişinin belediyeye ait kamyonete asıldığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan AK Parti’nin 24., 25. ve 26. Dönem Antalya Milletvekili Gökcen Özdoğan Enç, tepki gösterdi.

Enç mesajında şu ifadeleri kullandı:
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Antalya Büyükşehir Belediyesi 'nin şantiyede çalışması gereken araç(lar) ını reklam panosu gibi şehrin farklı yerlerine sabitlemek size seçimi kazandırmayacak. Kaybedeceksiniz... ( Bi de çok çikin görünüyor, kamyon kasasında Böcek!) #Antalya

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