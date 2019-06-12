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CHP’nin adayının yalanına TRT’den videolu cevap!

CHP'nin İstanbul Adayı katıldığı canlı yayında, TRT'yi eleştirerek kendisinin Karadeniz gezisini haber yapmadığını iddia etmişti. İmamoğlu'nun yalanı kısa sürdü.

12 Haziran 2019 Çarşamba 07:38

CHP'nin İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu NTV'de katıldığı canlı yayında, TRT'yi eleştirerek kendisini haber yapmadığını iddia etti.

'TRT benim Karadeniz gezimi haber yapmadı" yalanı

Karadeniz'e yaptığı geziyi hatırlatan CHP adayı, 'ya düşünsenize, Ekrem İmamoğlu bütün Karadeniz'i gezdi, sadece VİP olayı, tek haber. Niçin? Üzücü değil mi, bütün bunlar beni üzüyor' dedi.

TRT, görüntülerle yalanladı

Ancak İmamoğlu'nun bu iddiasının doğru olmadığı çok geçmeden görüntüleriyle birlikte ortaya çıktı.

TRT Haber Kanal Koordinatörü Yahya Bostan, TRT Haber'in İmamoğlu'nun Karadeniz gezisine ilişkin yapılan haberi ve görüntüleri Twitter'dan paylaştı.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 07:38
  1. İstanbul
  2. Ekrem İmamoğlu
  3. TRT
  4. CHP
  5. Karadeniz

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