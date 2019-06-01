CHP’nin adayını destekleyecek olan Saadetliler, bu günleri ne çabuk unuttunuz!

yeniakit.com.tr 23 Haziran İstanbul seçimine sayılı günler kala, sırf AK Parti’ye kaybettirmek için CHP’nin adayını destekleme kararı alan Saadet Partililer, Milli Görüş camiasının aksine hareket ediyor. Halbuki bugün destekledikleri CHP zihniyeti, birkaç yıl önce kendi genel başkanlarına başörtüsü engeli çıkarmıştı.

Zübeyde Kamalak törene alınmamıştı

Dönemin Saadet Partisi Genel Başkanı Mustafa Kamalak’ın avukat eşi Zübeyde Kamalak Zübeyde Kamalak'a Ankara Barosu'nda başörtüsü engeli çıkarılmıştı. Kamalak'ın, yanında staj yapan Ceren Turgut'un Ankara Barosu'ndaki cübbe giyme törenine katılmış, ancak burada cübbe giymesi Baro Başkanı Metin Feyzioğlu tarafından engellenmişti.

Baroda yaşananları anlatan avukat Sübeyde Kamalak, “Bugün, yanımızda çalışan avukatın Ankara Barosu Eğitim Merkezi (ABEM)'ndeki yemin törenine katıldım. Geleneksel olarak avukatlık yemininden sonra anne babaları veya istedikleri bir kişi bu avukatlara cübbe giydirir. Milletvekillerinin de bulunduğu salonda Baro Başkanı Metin Feyzioğlu açış konuşmasında, isteyen gelip cübbe giydirebilir diye davette bulundu. Bizim Ceren Turgut isimli avukat arkadaşımız da benden rica etti. Kürsüye çıktım. Ben de bir avukat olduğum için önce kendim cübbemi giymeye çalışırken Feyzioğlu engel oldu. Başörtülü birisinin kanunlara göre avukatlık cübbesi giydiremeyeceğini iddia etti. "Siz cübbe giymeden, avukata cübbe giydirebilirsiniz.” demişti.

Olaya tepki gösteren Zübeyde Kamalak, yeni özgürlükçü anayasa yapılmasının konuşulduğu bir zamanda hala böyle uygulamalara tevessül ediliyor olmasının üzücü bir durum olduğunu belirtmişti. Başörtüsü nedeniyle bu tavırlara muhatap olmamaları gerektiğini savunan Kamalak, “Kanal kanal gezip demokrasiden bahsediyorlar. Ama demokrasiye en büyük darbeyi kendileri vuruyorlar. Hala bu zihniyetlerin var olması şahsımdan ziyade ülkem adına gerçekten üzüntü verici.” diye konuşmuştu.